專訪／看賴清德執政「有點著急」 張善政籲尊重在野

賴清德總統今年520上任迄今7個多月，桃園市長張善政其實早在2016年台南震災期間就與賴建立情誼。張善政接受本報專訪談到賴清德，表示兩人是「君子之交，淡如水」，彼此尊重，但看著賴清德執政以來衍生的朝野僵局，不禁直言「有點著急」，喊話賴清德要體認在野黨情勢，有尊重才會有團結，否則兩敗俱傷。

2016年2月6日一場地震重創台南，當時造成台南市維冠大樓等建物倒塌，死傷嚴重。張善政當時擔任行政院長奔波台南勘災，他回憶，當年擔任行政院長處理災情告一段落後，時任台南市長的賴清德邀他到台南吃飯、送蘭花，禮數周到。

賴清德今年2024年5月20日就任總統後，張善政身為桃園市長，他說，這幾個月陸續有中央閣員來訪桃園，碰到他時，都不約而同替賴總統轉達當年處理台南災情的謝意，「賴是會念舊的人」。

不過，賴清德身為「雙少數」總統，多個月來朝野對立衝突不斷；張善政從地方觀察，不禁直言「我有點著急」，他說，可體會到賴清德是個對自己想法「某種程度堅持」的人，如今立院僵局，跟當初李全教事件，賴清德長達230天不進市議會，有類似味道。

「但現在國民黨、民眾黨是立法院的多數，賴總統要適度給予尊重，否則沒完沒了。」張善政以台灣日前拿下世界十二強冠軍的棒球賽比喻，表示就像大家看球賽沒有在分政黨，有志一同希望台灣隊贏，如今多數民意當前，賴總統應該要給在野黨適當空間。

張善政並直言，老實說，蔡英文總統任內執政很多問題，當時的立法院沒功能，現在有功能了，睡著8年的立法院活了起來，現在不會甘於睡覺。總統要體認在野黨情勢，有尊重才會有團結，否則繼續下去，到最後兩敗俱傷，綠營「即便贏了面子，也輸了裡子」，更無助化解劍拔弩張的立法院氛圍，這也是他想向賴清德所提的「君子」建言。

至於桃園市過去綠營執政8年，如今改由藍營張善政當家，張善政上任2年來，府會關係也悄悄產生變化，最近議會定期會包含市政總質詢、審查明年度預算，議事攻防明顯減少，明年度市府預算經三讀通過僅刪2.5億元，是去年的一半。

被問到如何收服綠營？張善政表示，自己不會刻意分你我，市政建設也不會大小眼，可以給盡量給，今年議會質詢期間，明顯感受到民進黨「沒什麼火花」，是作秀可以理解，但並不會有實質的傷害。

張善政也分享，這2年是他投入公職以來，第一次擔任民選首長，跟昔日在中央擔任院長、部長相比，參與基層活動機會多出不少。張善政認為就心境而言，與民意接觸的感覺比以前強烈很多，自己對民調也更有敏銳度，這半年民調數字越來越好。

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