國土計畫法 明朝野協商

內政部昨天審議通過新竹縣國土功能分區圖草案，國土署點名七縣市，尚未提交國土功能分區圖。對此，台東縣府昨已提送初步版本，新北市、台中市、彰化縣、雲林縣要拚年底，桃園市預計明年二月繳交。南投縣府表示，建議中央先修子法，並延後上路時間。

朝野呼籲國土計畫法延後，立法院內政委員會上月逐條審查國土法，有關展延與否相關條文因無共識，保留送黨團協商。據了解，明天下午將開朝野黨團協商，內政部仍舊希望依原本法條如期上路，最終仍要看立委提案版本。

內政部昨天指出，全國已有十五縣市提送國土功能分區圖，目前已完成八縣市功能分區圖審議，全國僅剩桃園市尚未完成縣市層級國土計畫審議；七縣市尚未繳交國土功能分區圖，包括新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣應加速完成提送。

對此，台東縣地政處表示，台東地理環境、鄉鎮區域複雜，加上族群土地多元，為確保縣民權益，謹慎檢討每筆土地，以免引起民怨；上周審議會已通過，昨已把初步版本送交中央。

雲林縣長張麗善表示，目前正在修正，包括非灌區、未重劃的地區都將有所調整，將趕在卅一日前送出，盼中央尊重重新畫設的版本。她重申，雲林肩負全國糧倉責任，她多次提出農業權主張，目前已在立院逕付二讀，希望三讀後，農業部能夠站在農民角度給予特別補償。

南投縣地政處長唐仁梂則表示，已完成功能分區圖，但中央法規、配套尚未完善，縣民擔心權益受影響，建議中央先修法，並延後實施；南投縣議會決議，需經議會同意，縣府才能將分區圖送內政部。

新北市地政局表示，新北市陳情案件量一三三四件全國最多，以「不服老丙建被畫為農三」最多；市府剛完成審議，由於要修正的資圖龐大，將拚年底前提報。

台中市地政局長吳存金說，預計今年底前提交。彰化縣府十一日已審議通過，地政處長蔡和昌說，會議紀錄仍在確認呈核，趕在年底前繳交中央。

桃園市都發局表示，通盤檢討成果十八日起公展，將陸續召開說明會，預計明年一月下旬召開市審議會，明年二月提送。

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