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苗縣為產業發展 解套國保用地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區原來擬畫入國保1，縣府建議調整為農3。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區原來擬畫入國保1，縣府建議調整為農3。圖／苗栗縣政府提供

國土計畫法明年上路，苗栗縣政府前天將國土功能分區圖草案，送內政部國土署審議。縣府昨說明，苗栗縣草案是「因地制宜版」，為因應桃竹苗大矽谷推動方案，將竹南、後龍儲備開發用地，原本畫為農一、農二及國保一的用地，建議調整為「城鄉二之三」，調整面積約六二四公頃，以利產業發展。

國土計畫法二○一六年五月一日施行，將都市計畫區外的土地利用與管制，轉換為國土計畫制度。苗栗縣國土計畫面積卅五萬多公頃，縣府歷經多次會議討論，前天提送第三階段的國土功能分區圖草案，後續由內政部召開會議進行審議。

苗栗縣府指出，配合行政院桃竹苗大矽谷推動方案，將竹南、後龍開發範圍內，原畫為農業發展地區第一類、第二類及國土保育地區第一類的用地，在縣府提送草案中，調整為城鄉發展地區第二之三類，以利後續進行土地開發，以充足產業用地，帶動地方發展。

苗栗縣府也針對「金牌農村」大湖鄉薑麻園、卓蘭鎮壢西坪休閒農業區，以及南庄鄉南江休閒農業區，在縣府草案中，建議因地制宜從國保一調整為農三解套，將報請中央核定。

大湖鄉長黃惠琴說，薑麻園、壢西坪等休閒農業區設置多年，公家、民間已投入大量資源，但因為兩地位於鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區，而被畫入國保一，未來會限制開發及發展，縣府草案建議改為農三，為地方發展解套，盼中央支持。苗栗縣農民權益促進協會理事長、縣議員楊恭林也支持縣府版本。

苗栗縣府說明，國土功能畫為國保一或農三，在容許使用項目有很多差異，例如農產品批發市場、農產品製儲銷設施、水產品製儲銷設施、畜牧事業設施、農業科技設施等，都不能在國保一使用；若畫設為國保一，既有休閒農業設施雖然不受影響，但若新建其他相關農業設施會受限，衝擊休閒農業區發展。

苗栗縣草案並建議，通案性把農一、原住民地區農四，都調整為農二；統計農一減少二二八一公頃，國保一減少一五八三公頃，國保二減少三四五公頃；全案提送後，需視內政部國土計畫審議委員會審議結果，目前尚未定案。

內政部 國保 苗栗縣

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