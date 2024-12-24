朝野協商達共識 周五力拚當沖降稅延長等四案

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商達共識，將於本周五處理揭弊者保護法草案、老人福利法修正草案、攸關80歲以上長者免評巴氏量表可申請外籍看護的就業服務法修正草案，以及攸關當沖降稅的證券交易稅條例草案，依序完成二、三讀。

立法院昨天下午召開院會，原本預計要處理揭弊者保護法草案，不過，朝野黨團對適用範圍是否擴及私部門意見不一，全案留到本周五再處理。

另外，朝野黨團同意本周五處理老人福利法與就業服務法，其中，老人服務法修正草案，要求政府補助所得稅率未達20％的65歲以上長者健保費；而就業服務法修正草案則開放80歲以上長者，不用巴氏量表就可以申請外籍看護。

攸關當沖降稅延長優惠的證交稅條例修正草案，若周五能順利三讀，等於是立法院在元旦前送上大禮，順利讓年底就要落日的當沖降稅優惠繼續延長。

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