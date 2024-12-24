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遭民進黨團封殺！ 劉靜怡喊話賴總統：若沒同意這樣幹就公開澄清
民進黨團決議封殺大法官被提名人劉靜怡，民進黨團總召柯建銘稱已經致電賴清德總統告知。劉靜怡今天在臉書兩度發文，她表示，「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清」，因為投票結果已經確定了。
柯建銘今天表示，劉靜怡過去一路罵民進黨、前總統蔡英文、立委王義川等人，因此祭出黨紀，任何人投同意票給劉靜怡就是開除黨籍，會前也有致電賴清德總統告知黨團決議。
劉靜怡在臉書連續分享多則關於指責民進黨團的文章。她則是兩度發文，隔空回應。她表示，「劉靜怡還是劉靜怡，也會繼續做劉靜怡，謝謝各方朋友捎來的關切訊息，大家就別擔心了」。「居然有學妹建議我寫回憶錄了，要從老柯寫起嗎？」
她隔3小時再發文，「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清，因為投票結果已經確定了」、「我已經沒有任何牽掛了」。
PTT政黑版和八卦版也熱議，網友表示，「看起來她想要討一個說法」、「史上拿最多票的提名人（反對票）」、「賴清德難做了」、「崩了，被藍反就算了，還被血洗」、「絕對是有生最大恥辱」、「我要去按讚朝聖，還給她一個溫暖」、「民進黨在玩黑臉白臉」、「當然氣啊，她現在不知道賴跟柯誰說謊」。
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