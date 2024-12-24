逾80歲免巴氏量表請家庭看護是便民？ 醫界憂心處理應更細膩

近期立法院的就業服務法修正案草案，擬開放80歲以上民眾，免經過巴氏量表評量就可以申請外籍家庭看護工。醫界皆表達憂心，除擔憂申請浮濫外，也盼政府重新思考放寬方式，應該考量各科別不同狀況有更細膩的處理，或是配套措施，而非直接用年齡畫分。

新北市立土城醫院神經內科科主任徐榮隆指出，巴氏量表評估的主要是肢體失能嚴重，如中風、脊髓損傷，或是走丟、需要他人照顧等失智相關症狀。確實有不少這類型民眾出門不便利，放寬可以讓他們不用出門一趟跑流程，對有需要的人確實是有好處，但實際執行應該更嚴謹。

徐榮隆表示，一般而言80歲以上長者，失智比率僅有3成，並且失智比較嚴重者才有可能引發中風等肢體失能，80歲以上需要照顧比率並非高達7、8成。

徐榮隆提醒，家庭看護工本意是要滿足被照顧者的醫療需求，應該設計好配套措施，避免申請浮濫，否則一昧申請外籍看護工照顧，對民眾不是好事；也可能在人力有限的狀況下，打亂外籍移工的人力資源分配，如工廠等。

醫師公會全國聯合會發言人、眼科專科醫師吳欣席表示，醫師公會全聯會贊成有效度開放，但應該要要更細膩的處理。他建議政府應重新審視需求，並與各專科醫學會討論如何放寬，甚至放寬重度失能者的申請看護工的流程，而非武斷用年齡區分。

吳欣席舉例，自己看診遇到不少視力差的病人，對生活影響巨大，可是並不符合巴氏量表申請的看護工的資格。又或是一些重度失能者確實很需要申請看護工協助，但這些人連到醫院都很困難，應該要適度放寬申請方式，務實考量。他指出，80歲以上民眾應該是作為申請看護工的評估加分項目，而非全面放寬免評估。