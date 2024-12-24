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柯文哲遭爆在星密會沈慶京 游淑慧：9月柯曾想在新加坡開戶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前台北市長柯文哲（左）、威京集團主席沈慶京（右）。聯合報系資料照
前台北市長柯文哲（左）、威京集團主席沈慶京（右）。聯合報系資料照

鏡週刊今天報導，柯文哲卸任市長前，曾在新加坡密會威京集團主席沈慶京，疑似海外交付賄款。國民黨議員游淑慧今透露，她也在9月時曾接獲情資，指柯文哲曾向友人詢問新加坡會計師與開戶資訊，希望在新加坡開戶。

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案羈押中，游淑慧說，她也在今年9月柯文哲曾向友人詢問新加坡會計師與開戶資訊，希望在新加坡開戶情資，不過因為議員沒有調查權，所以接獲情資後，9月19日也即將接獲的相關資訊，提供調查局人員。

柯文哲涉犯京華城等案，傳出本周起訴。鏡週刊今天報導，柯文哲在卸任台北市長前快閃訪問新加坡，曾與帶著財務助理同行的沈慶京在星國密會，疑與海外交付賄款有關，辦案人員正全力追查雙方會面等細節。

國民黨台北市議員游淑慧。聯合報系資料照
國民黨台北市議員游淑慧。聯合報系資料照

新加坡 柯文哲 沈慶京 游淑慧 賄款

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