元旦升旗科技風 總統府有夜市美食
新年元旦升旗典禮的主題是「台灣智造，邁向未來」，將充滿科技風的裝飾與「向海而生」、「頂尖之器」等表演迎接2025年！另外，總統府將於明年元旦開放民眾參加市集、講座與電影欣賞活動，新年除了可以看《魔法阿嬤》、吃夜市美食，還能獲得限定版總統府乖乖。但需從26日晚上6點起至30日中午上網報名，抽中者方可入內。
典禮多科技風表演
總統府元旦升旗典禮將於2025年1月起開放民眾進場，5點開始將有莊敬高職樂旗儀隊、黑袍樂隊、回收先生與「台灣智造秀台」，還有國防部三軍樂儀隊的表演。總統賴清德與副總統蕭美琴將於6點21分抵達，並進行唱國歌、升旗與致意活動，典禮預計在6點45分結束。
「台灣智造秀台」將有四大主題表演：「向海而生」、「頂尖之器」、「藝之傳承」與「智造未來」。另外今年的主視覺也以「活力四射，生機蓬勃」為題，結合走秀台、生產鏈的意象，透過象徵台灣精密製造的紋理元素，如纖維、晶圓等，代表台灣產業串起世界，邁向國際的美好未來。
總統府有夜市小吃
「府內元旦還會開放，有夜市小吃可以吃！」文化總會官員表示，包括香腸、杏仁茶、芭樂乾與釋迦等好吃的美食都會出現，還有行動書攤、國軍可愛小物等不同攤位，讓民眾能逛逛；大禮堂從10點開始，則會放映《魔法阿嬤》電影，並舉行映後座談會。
另外，還邀請到文資工作者凌宗魁、漫畫家阮光民與策展人陳怡靜與流行音樂史研究者徐睿楷舉辦講座，介紹總統府、台灣漫畫與音樂在台灣民主化扮演的角色。府內的開放活動從26日晚上6點起開放報名，至30日中午12點截止，幸運獲選者，還有機會獲得限量的總統府紀念版包裝乖乖。
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