大法官被提名人劉靜怡遭封殺 徐巧芯嘆：民進黨選了王義川的膝蓋

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，儘管被提名人劉靜怡獲民眾黨團支持，但民進黨團卻否決，也讓7名被提名人全數落馬。國民黨立委徐巧芯感嘆，民進黨唯一要求不過是「不准批評民進黨」罷了，民進黨在賴清德總統跟立委王義川中，「毅然決然選擇了膝知的膝蓋」。

徐巧芯表示，今天大法官人事同意權投票，7位提名人全數落選，國民黨是按照反對廢死理念選擇，因此7位都不合格，均投下反對票；民眾黨則是投給能夠大鳴大放較不分黨派的劉靜怡；但民進黨卻全面封殺賴清德提名的劉靜怡，導致7個大法官被提名人全部落馬。

至於民進黨為什麼反對，徐巧芯說，她印象中問了劉靜怡幾個問題，有關蔡英文論文部分，劉靜怡承認有三個質疑，但否認說過蔡英文論文有問題；關於彭文正教授只因妨礙名譽卻被通緝，甚至沒收護照，劉若擔任大法官有機會受理本案釋憲。

在卡管案部分，徐巧芯指出，劉靜怡否認「瘋老男人」是指管中閔校長，認為媒體對號入座應該要道歉；劉靜怡仍認為當時放行的民進黨教育部是在演一齣超級搞笑劇。

在反滲透法與資安部分，徐巧芯說，劉靜怡認為反滲透法可能侵犯人權，不是一部完善的法律；劉也認為國防部長顧立雄對於人員資料外流的處置方式看不懂。

徐巧芯提到，民眾黨立委林憶君則是問了劉靜怡是否仍認為「王義川蠢到爆」是她的真心話，劉靜怡很老實的說「是」。

徐巧芯直言，劉靜怡是幾位大法官被提名人當中最直率的，若不是因為劉靜怡的廢死立場與國民黨相異，以及對「卡管案」看法不同，其餘論述上國民黨團並不是沒有考慮通過劉靜怡。

徐巧芯感嘆，「結果民進黨在賴清德跟王義川當中，毅然決然選擇了膝知的膝蓋」，所以說民進黨哪有什麼標準、在乎什麼憲法法庭？唯一的要求不過就是「要乖乖聽民進黨的話」、「不准批評民進黨」罷了。

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