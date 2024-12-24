總統府元旦升旗典禮後 正副總統發2025春聯紅包袋

總統府今天公布民國114年元旦升旗典禮活動，主題「台灣智造 邁向未來」，將由工業區推派代表領唱國歌，總統府秘書長潘孟安表示，當天將發放2025總統府專屬版限量乖乖，總統賴清德、副總統蕭美琴也將於上午9時發放2025春聯與紅包袋。

總統府下午召開記者會公布中華民國114年元旦升旗典點活動與元旦總統府大開放相關活動規劃，由發言人李問主持。與會者包括總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、中華文化總會秘書長李厚慶等人。

賴博司致詞表示，「台灣智造 邁向未來」是這次元旦升旗典禮主題，國歌領唱人選是代表堅守品質的百工百業，與總統賴清德所領導的政府攜手驅動雙軸轉型，促使產業提升國際影響力，讓世界與台灣緊緊相扣。

他並說，今年升旗典禮將由多次奪得高中職樂儀隊冠軍的莊敬高職樂隊揭開序幕展現青春氣息與無窮活力；接著由印尼移工組成黑袍樂隊、竹科工程師組成回收先生樂團透過經典勵志的歌曲為努力打拚的台灣人加油打氣。

他表示，活動最高潮是首次推出台灣智造秀台由專業劇場舞者聯手台灣製造業者，以四大主題向海而生、頂尖之器、藝之傳承、智造未來，致敬各領域的隱形冠軍，盼新的一年以「台灣智造邁向未來」為目標，攜手共創更加明亮未來。活動預計早上4時30分入場，有準備早餐與紀念品。

潘孟安表示，當天除了有機器人走秀外，從早上9時到下午5時一整天系列活動，總統府大禮堂有動畫影展等，在南北廣場也有策展，包括文創、農產品市集，還有民主攤位，同時也會發放2025年總統府專屬限量版的超級乖乖，總統、副總統元旦當天上午9時以後也會發放2025年的春聯與紅包袋。

李問表示，「台灣智造 邁向未來」象徵台灣的產業承先啟後，以智慧科技做為驅動力，不斷進行升級，在新的一年期許在經濟發展與產業升級的同時，藉由投資社會，促進台灣社會在各種領域取得持續進步與突破，讓產業進步與經濟成長的果實得以全民共享。

商品推薦