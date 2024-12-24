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劉靜怡一路罵民進黨遭封殺 王婉諭：政黨不能凌駕國家

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，民進黨立委在十點許進入議場投票，從民進黨團總召柯建銘（右）的選票中可以看刦，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建種／攝影
立法院會上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，民進黨立委在十點許進入議場投票，從民進黨團總召柯建銘（右）的選票中可以看刦，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建種／攝影

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，民進黨立委集體封殺大法官被提名人劉靜怡。時代力量黨主席王婉諭說，無法理解民進黨團的決定，原因在於劉靜怡超出黨派以外，獨立行使職權不受任何干涉，個人立場不能凌駕政黨立場，政黨立場更不能凌駕國家立場。

立法院會上午行使司法院大法官人事同意權案記名投票表決，人選名單包括司法院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明，還有大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡，國民黨團選擇全數封殺，民眾黨團僅放行劉靜怡，民進黨團則否決劉靜怡。

王婉諭稍早在臉書發文表示，一位大法官人選是否適任，重點應該在法學專業素養、民主價值理念，還有對於法治國原則的堅持，至於如何評論時政，那是她的言論自由，「我不能理解民進黨團杯葛劉靜怡的決定。」

王婉諭指出，劉靜怡各黨皆批原則一致，過去對於時事的評論，完全是基於自由意志，而在人事案審查備詢時，也沒有閃躲自己的言論，堅定表達立場，這是大法官人選應有的態度，賴清德總統當初提名劉靜怡，相信不只是因為聽話，而是一言一行符合「超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉」等要求。

王婉諭再指，民進黨團總召柯建銘會後舉行記者會，聲稱黨團決議一致投下反對票，原因是劉靜怡過去「一路罵」民進黨，甚至祭出黨紀處分，一旦投下同意就要開除黨籍，台灣憲政秩序已經陷入混亂，更不該用黨派思維決定大法官人事，包括聽話與否、一人一黨的政治恩怨，都不應該是拿來否決賴總統提名的大法官的理由。

王婉諭強調，個人立場不能凌駕政黨立場，政黨立場更不能凌駕於國家立場，這是民主政治的基石，任何政黨都應該要謹記在心。

劉靜怡 大法官 民進黨 王婉諭

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