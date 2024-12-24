柯文哲案傳近日起訴 北市：若違法容積獎勵恐被撤銷

京華城案容積疑涉不法，台北市前市長柯文哲遭羈押至今，外界傳出檢方近日起訴，議會今天審議都發局預算，也關心行政調查進度，都發局表示，目前府級已成立專案小組，待起訴書出來後，若該案具決策權者有涉案，2周內小組就會開第一次會，若順利有結論認定該容積違法，最快一個半月內該容積獎勵就會被撤銷。

議會工務委員會今天針對都發局、都委會暫擱預算二輪審議，召集人、民進黨議員許淑華表示，各界傳聞京華城案檢方將於明天起訴，市府目前行政處理程序到哪裡，未來若起訴是否能夠加速相關程序。

都發局長簡瑟芳表示，目前府級已組成專案小組，由副市長李四川擔任召集人，成員包含政風處、法務局、都發局、建管處以及一位專家學者，並會視議題邀請專家學者。

簡瑟芳說，若起訴書出來對象、內容若涉及京華城在都市計畫決策過程有涉及違法，就會在2周內舉行會議，針對都市計畫適法性做討論，如果確定涉案人對於適法性有影響，原來核定的細部計畫就應駁回，若涉及違法，建管處就會依「建築法」規定停止施工，至於回到哪個程序，也會在會議做討論。

議員苗博雅質疑，監察院已經糾正京華城容積案有違失，市府態度就是要等到起訴書出來才會去做處理，若起訴罪名中包含「貪污治罪條例」圖利罪、收賄罪，不用等判決確定就會立刻處理？苗認為，起訴書最晚下月5日一定會出來，也是市民最後底線，市府不應再拖下去，要立即啟動調查。

簡瑟芳回應，目前處理過程中包含監察院糾正及國土署對於都市計畫相關指導，都沒有明確說京華城引用都計法第24條是違法，加上行政機關無法針對貪污、圖利與否來調查，才需檢方起訴書判斷，在該案具有決策權者有涉案，都市計畫適法性就有疑慮，就會啟動會議。

許淑華詢問，是否都委會前執秘邵琇珮、前都發局長黃景茂、前副市長彭振聲、前市長柯文哲被起訴，市府就會啟動會議討論。簡瑟芳回應，「是。」許淑華詢問，起訴書出來後多久可以確認京華城容積是否要收回，簡瑟芳表示，「起訴書出來兩周內一定會召開第一次會議，若第一次就有結論應該是一個月內簽市府把這個都市計畫給撤銷。」

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