聖露西亞留學生猝死 外交學院表達悼唁

友邦聖露西亞1名在台學習中文的男子12日猝死。外交部今天表示，外交學院副院長陳文儀已於第一時間向聖露西亞駐台大使路易斯表達悼唁之意。

檢警初步調查，1名在台學習中文的44歲聖露西亞籍男子，日前在台北市敦化南路一段暈倒，送醫時已無呼吸心跳，檢察官相驗後初步認定這名學生因病死亡。

媒體報導，因死者無家屬在台灣，聖露西亞駐台大使勞勃．路易斯（Robert Kennedy Lewis）23日前往台北地檢署領取相驗證明書。

外交部下午回覆中央社提問指出，外交學院副院長陳文儀已於第一時間代表外交學院向聖露西亞駐台大使路易斯表達悼唁之意。駐聖露西亞大使也於當地時間12日向聖露西亞教育部長愛德華（Shawn Edward）表達悼唁之意。

駐聖露西亞大使館以及聖露西亞駐台大使館分別在12日及13日於官方臉書發文表示，該名學生為羅賓森（Leonard Robinson），已於12日在台北身亡。

駐聖露西亞大使館於貼文稱羅賓森為「珍貴友人」，致力推動文化交流，使館致上哀悼之意。

聖露西亞駐台大使館貼文則提到，羅賓森生前為聖露西亞教育部現代語言課程專員，對引進中文教育至聖露西亞貢獻良多，這次來台是接受為期3個月的中文訓練課程。

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