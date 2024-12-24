【重磅快評】陳駿季翻卓揆的桌 背後有人撐腰？

農業部長陳駿季昨天宣稱，若公糧收購價提得太高恐會造成爆倉，明年收購價格每公斤將只提高1.5元，直接把立法院主決議打了3折，馬上引來藍白陣營反彈，揚言要發動農民北上抗議；陳駿季很清楚，公糧收購價格提高5元是立法院主決議也是朝野總預算協商的三大決議之一，他是公然與立法院唱反調？還是向卓揆造反？

農業部昨天公布「糧食產業全面升級計畫」公糧收購措施，計畫收購維持26元，一、二期作每公頃收購量由2000公斤、1500公斤，提高到3250公斤和2500公斤；另為支撐糧價，輔導收購提高每公斤1.5元，調整後，每年預算增加8億元；農業部長陳駿季被問到此方案和立院主決議有落差時，他表示米價由市場機制決定，若公糧收購價提得太高恐造成爆倉，會盡力與立委說明。

明年度中央政府總預算案卡關多時，六度叩關失敗後，閣揆卓榮泰上月7日才與立法院國民黨團總召傅崐萁協商簽署三項決議解套，內容包括原住民禁伐補償每公頃提高到6萬元；健保點值提升到0.95元，明年6月底達標；改善農民生活，公糧收購每公斤提高5元，年底前提出方案。

其中公糧收購政策，不僅是立法院7月16日作成主決議，請行政院於年底前提出完整配套方案；卓榮泰與傅崐萁上月簽署總預算協商決議時，傅還特別強調提高公糧收購的重要性，指13年來公務員已調薪5次，基本工資更從1萬7千多漲到近2萬8千元，希望行政院負起照顧農民的責任。

未料，決議未冷，叮嚀猶在，陳駿季馬上就推翻立法院主決議，更不管閣揆與國民黨團簽署的三項決議，揮刀逕把輔導收購每公斤5元砍到只剩1.5元，計畫收購更是一文未調；陳駿季聲稱收購價格提太高會造成爆倉，但農業部有的是各項政策工具，本來就可以肆應各種情況進行調整，把恐會爆倉原因歸責收購價格單一因素，實在欠缺說服力。

但外界更想知道的是，行政院裡面到底出了什麼問題？如果連閣揆都願意放下身段與在野黨團協商簽署決議，以換取總預算案能順利付委，底下的閣員又怎麼可以在決議簽署一個多月之後就片面翻案？

如果陳駿季擔心公糧收購價提高5元會造成難以收拾的後果，為何不能在簽署決議前先提醒卓揆？陳駿季豈不失職在先？卓閣既已簽署決議，陳駿季事後跑出來翻桌，是不是要陷害卓揆於後？難不成背後有人撐腰壯膽？卓榮泰今後又有何臉面面對農民及在野陣營？

再者，如果公糧收購可以打3折交差，那卓揆簽署決議中的健保點值明年6月要達每點0.95元難道也是畫餅充饑而已？財劃法三讀通過，行政院放話總預算案恐需重編，原先敲定辦理追加預算處理的原住民禁伐補償是否也要重新來過？如果閣揆簽署決議只是廢紙一張，試問，這個閣揆還做得下去嗎？除了農民，醫護、原民是不是也該到行政院抗議？

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