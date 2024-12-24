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大法官提名人全封殺 國民黨酸賴總統「作繭自縛」籲提客觀超然人選

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，民進黨立委在十點許進入議場投票，從民進黨團總召柯建銘的選票中可以看刦，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建種／攝影
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，民進黨立委在十點許進入議場投票，從民進黨團總召柯建銘的選票中可以看刦，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建種／攝影

立法院今行使大法官人事同意權結果，7名被提名人全數遭否決。國民黨今表示，充分展現國會自主。總統府一意孤行提出不適任且爭議大的大法官人選，顯現賴清德總統「作繭自縛」的結果，未廣納各方意見，逕自提名人選，連執政黨立院團也不願照單全收；呼籲賴清德重新補提尊重民意與專業、超然客觀的大法官人選。

國民黨指出，賴清德此次提出的大法官人選名單，爭議多、政治立場偏頗、個人意識型態濃厚，讓本應超然獨立的大法官，成為當權者論功行賞名器，充斥酬庸之嫌，社會民意根本無法信服。在野黨善盡監督之責，絕對無法讓恐只服膺於當權者意志的大法官人選，成為憲政底線的最後把關者。

國民黨表示，總統府提名大法官人選，是經過副總統蕭美琴擔任召集人的提名審薦小組審核，應該經過審慎查核，萬中選一，但提出的名單不僅社會無法接受，連民進黨團對其中人選也有不滿，難道各界推薦人選中沒有真正具超然、專業的人選？為何執意提名這些爭議頗高的人選？難道只因為能貫徹賴清德個人政治意志？所以連民進黨團也拿國會自主、黨團自主當藉口，打臉賴清德？

面對大法官人事同意權的結果，國民黨呼籲賴清德、民進黨不要再以「憲法法庭運作上恐癱瘓」作為情勒的說辭，儘速在廣納各方意見、傾聽在野聲音的前提下，補提名具客觀超然、專業素養，能獨立捍衛憲法精神的大法官人選，重拾人民對司法的信心。

國民黨 大法官 賴清德

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