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財劃法劫富濟貧？蔣萬安：餅做大讓六都以外縣市獲益

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）與台北市長蔣萬安（右）今天出席出席雙北世界壯年運動會組織委員會會議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（左）與台北市長蔣萬安（右）今天出席出席雙北世界壯年運動會組織委員會會議。記者葉德正／攝影

財劃法修正通過，高雄市長陳其邁形容是「劫富濟貧」。新北市長侯友宜表示，新北雖人均稅款最少，但永遠心存感激，市民福利會增加，建設也會加快。台北市長蔣萬安則說，財劃法修法後把餅做大，可讓六都以外縣市都得到實質挹注。

侯友宜今天與蔣萬安出席雙北世界壯年運動會組織委員會，侯友宜被問到財劃法一事指出，財劃法已經立院通過，新北雖是全國人均稅款最少，但我們永遠心存感激，會再度努力，讓市民福利不但不減少、會增加，同時建設更會加快。

蔣萬安則說，財劃法修法後，台北分配到的統籌分配稅款下降1.7％，跟高雄一樣，修法後把餅做大，可讓六都以外得到實質挹注。

蔣萬安說，台北市在中央分配給地方的錢，不只統籌稅款，還有補助款，加總起來是排名第五，修法後希望更落實地方自治與地方財政自主能力。

外傳財劃法修正後，北北基桃捷運會延後二到九年，侯友宜說「這是不實謠言」，相關捷運一定如期按步驟完成，尤其新北捷運興建很多，都會非常有步驟、順序全力把它達成。

新北捷運 財劃法

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