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僅獲民眾黨8票…劉靜怡親發聲！被問若寫回憶錄回「要從老柯寫起嗎」

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劉靜怡僅獲民眾黨8票 若寫回憶錄「要從老柯寫起嗎」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台大國發所教授劉靜怡今僅獲民眾黨8名立委支持，無從擔任大法官，她事後在臉書上寫下「劉靜怡還是劉靜怡，也會繼續做劉靜怡」。圖／聯合報系資料照
台大國發所教授劉靜怡今僅獲民眾黨8名立委支持，無從擔任大法官，她事後在臉書上寫下「劉靜怡還是劉靜怡，也會繼續做劉靜怡」。圖／聯合報系資料照

立法院今天上午行使司法院大法官同意權，結果7名被提名人全軍覆沒，台大國發所教授劉靜怡更僅獲台灣民眾黨8票青睞，不同意票高達105票。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示「國會自主、黨團自主」，未全盤接受賴清德總統所提的人選，劉靜怡事後在臉書上寫下「劉靜怡還是劉靜怡，也會繼續做劉靜怡」，並說有學妹建議她寫回憶錄，接著標記「要從老柯寫起嗎」。

民眾黨今聲明7名大法官被提名人中只會支持1個人，理由是「此提名人不做民進黨哈巴狗」，根據投票結果，此人就是劉靜怡，她獲得民眾黨的所有票數，但國民黨和民進黨全都投下不同意票。劉靜怡在臉書上謝謝各方朋友的關切，「大家就別擔心了」。

而政大法律系教授何賴傑對於落馬感到遺憾，但說「謝謝那些投同意票的立法委員們，你們給了我鼓勵；謝謝那些投不同意票的立法委員們，你們給了我自由。」他將依生涯規劃由教職退休。

何賴傑在臉書上表示本想把人生最後一點「剩餘價值」奉獻出來，「不過，顯然這個機緣還不成熟，也許是這個社會也不需要。」針對死刑制度，他依然持反對立場。他說，作為社會人，看到一些窮兇極惡的犯罪事件，不由然的也會興起「殺」的念頭，這種人不殺，天道寧論，但作為法律人，尤其是刑事法學者，他會告訴自己，「殺」解決不了問題，頂多滿足了報復的感情，而它的根源很有可能是「恨」。

何賴傑稱他法律的理性終究會戰勝仇恨的感性，應該會有比「殺」更符合人類社會需要的制裁手段；在「不殺」的制裁手段下，還有很多的選擇。

劉靜怡 台灣民眾黨 法律系

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