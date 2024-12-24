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大法官人事 侯友宜：名單有無政治干預社會自有公斷

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
大法官人事，新北市長侯友宜（左）表示，尊重國會決定。記者葉德正／攝影
大法官人事，新北市長侯友宜（左）表示，尊重國會決定。記者葉德正／攝影

立法院會今天展開司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，大法官是獨立審判，在憲法保障底下，絕對不要受政治任何干預，既然國會已經做決定，要尊重，同時這份名單提出，到底有無受到政治干預，社會自有公斷。

立法院會今天就司法院大法官人事同意權案投票，7名被提名人無人過57票門檻。

司法院 大法官

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