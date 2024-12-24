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幕後／大法官人事案綠營有3劇本 在野黨僅支持劉靜怡一人也在其中

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，從民進黨團總召柯建銘（右）的選票中可以看刦，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建種／攝影
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，從民進黨團總召柯建銘（右）的選票中可以看刦，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建種／攝影

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決，民進黨立委對被提名人劉靜怡投不同意票，引發關注。據了解，綠營沙盤推演3劇本，在野黨僅支持劉靜怡一人也在劇本中，若發生這種狀況，就是擬對劉靜怡投不贊成票，原因除了劉靜怡本身高爭議外，通過也無助於挽救憲法法庭，劉做為向在野黨釋出善意人選的理由均已不在。

黨團人士表示，黨團沙盤推演時，預設第一種情況最為單純，藍白兩黨全數封殺所有人選，那綠委會全數替7位被提名人背書；第二種情況，在野黨同意放行二位被提名人，憲法法庭達到開會最低門檻，那民進黨團自然也會對7位被提名人全數投同意票，但評估這種情況可能性較低。

黨團人士表示，第三種可能較為複雜，是在野黨僅同意放行一人，內部評估，以劉靜怡或王碧芳機率最高。若僅劉靜怡可能出線，多數黨團認為，劉在民進黨立委內爭議本來就不小，且通過與否，憲法法庭都是開不成，並無非得通過不可的理由，因此傾向封殺。若僅王碧芳可能出線，則要黨團要再議。

該人士說，民進黨團今天上午開會時，已掌握民眾黨團僅支持劉靜怡，國民黨團全數封殺的決議，狀況在沙盤推演預擬劇本中，因此未花費太多時間，就達成共識，綠營加入封殺劉靜怡；大黨鞭柯建銘也在決議後，致電賴清德總統告知黨團此投票意向。

劉靜怡 憲法法庭 民進黨

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