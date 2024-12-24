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民進黨團封殺劉靜怡 柯建銘：黨團自主的表現

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院民進黨團總召柯建銘今天在黨團幹部陪同下舉行記者會，表示會按照程序對憲訴法修正案提出釋憲。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團總召柯建銘今天在黨團幹部陪同下舉行記者會，表示會按照程序對憲訴法修正案提出釋憲。記者潘俊宏／攝影

立法院今天將行使7名大法官被提名人同意權案表決，結果7名大法官被提名人均未過通過，民進黨立委更是全面封殺大法官提名人劉靜怡。民進黨團總召柯建銘表示，劉靜怡一路罵民進黨，到了審查時一樣罵，這是黨團自主的表現，當天也祭出黨紀處分，投給劉靜怡者將開除黨籍。

柯建銘表示，今天舉行黨團大會前已先致電給賴清德總統，表明黨團自主的立場，賴清德回應表示自己是黨團出身，完全能尊重與理解，所以總統知道權力分立的原則，而反對劉靜怡的理由就是一路罵民進黨，甚至羞辱綠委王義川，所以大家一致投反對票，這是展現國會自主與黨團自主。

柯建銘同時說，針對藍白聯手通過憲訴法等爭議性法案，在三讀最終條文第30條規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而宣告同意違憲的大法官人數不得低於9人，這個法條邏輯顛倒，留下釋憲空間，所以絕對會按照程序針對此提出釋憲。

立法院民進黨團總召柯建銘（中）今天在黨團幹部陪同下舉行記者會，說明黨團自主全體封殺大法官被提名人劉靜怡，事前也去電總統告知。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團總召柯建銘（中）今天在黨團幹部陪同下舉行記者會，說明黨團自主全體封殺大法官被提名人劉靜怡，事前也去電總統告知。記者潘俊宏／攝影

劉靜怡 大法官 民進黨

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