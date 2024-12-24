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議員助理費設20%上限難報加班 地方議會籲內政部解套

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
議員助理費設總額20%上限難報加班，全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會昨籲內政部解套。記者黃于凡／攝影
議員助理費設總額20%上限難報加班，全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會昨籲內政部解套。記者黃于凡／攝影

嘉義縣今年主辦全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會，議長張明達昨晚在長榮文苑主持會議，許多縣市反應內政部限制助理費只能編列總額20%，無法負擔加班費、資遣費及職災補償等；另，超額工友退休出缺不補，未來恐沒司機開車，建請內政部放寬限制。

台中市議會、台北市議會都提臨時動議，建請內政部重新修訂「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第6條規定，現行議員助理費設有總額20%上限控管，根本無法負擔加班費、不休假加班費、資遣費及職業災害補償等，建議比照立委助理取消20%限制。

內政部次長吳堂安說，國會助理和議會助理母法不同，國會助理雇主是國家，議會助理不是，這是勞動部要去解釋，內政部沒有權力解釋這件事，他也不想說太清楚，萬一解釋後所有議員都要負擔資遣費，那就不得了，若國會助理和議會助理一樣，就不會衍生枝節事情。

嘉義縣議會秘書長李光耀說，嘉義縣議會只有一名工友（司機），負責所有公務車保養維護，若未來司機退休後就沒有司機了，礙於現行法規又不能補，司機職務有專業知識，也不便叫其他同仁去開車，未來車輛保養恐窒礙難行，希望用專業編制或其他編制解決問題。

吳堂安表示，中央機關也面臨同樣問題，司機退休後員額捉襟見肘，現況會愈來愈嚴峻，工友司機退休後流動不及，不只是地方面臨沒司機的難題，而是屬於全國性問題，會再做審慎研處。

內政部 加班費 嘉義

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