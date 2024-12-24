快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新版財劃法遭綠質疑重北輕南 蔣萬安：台北六都中排第五

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，由台北市長蔣萬安（圖）主持。記者曾學仁／攝影
台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，由台北市長蔣萬安（圖）主持。記者曾學仁／攝影

台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，由台北市長蔣萬安主持，並邀請各界貴賓共同焚香祝禱開工平安。

蔣萬安市長在致詞中表示，CF763標為東環段第1個開工的土建標工程，從信義區松仁路底往南穿越拇指山系、萬芳交流道、景美溪至新光路二段銜接南環段Y1動物園站，是名符其實的穿山越嶺，困難度相當高，目前信義線東延段、萬大線第一及第二期、環狀線南環段、北環段、東環段6線正如火如茶的建設中，邁入「台北捷運6線齊發2.0計劃」，並懇請沿線的民眾對施工期間所造成的不便和影響，給予諒解與包容。

針對立院通過財劃法修正案，行政院憂明年總預算將受衝擊，新版財劃法遭綠質疑重北輕南，高雄市長陳其邁還認為「劫貧濟富」煩惱到睡不著？蔣萬安上午出席捷運東環線開工動土典禮受訪時表示，在財劃法修正後，其實台北市的統籌分配稅款下降1.7%，跟高雄類似，但這也是新法「把大餅做大」後，讓六都以外的縣市能得到實質挹注，而中央給地方的錢，包含統籌分配款、補助款來看，台北市明年的總額在六都中排名第五。

蔣萬安強調修法後希望能落實地方自治、提升地方財政自主，而台北市一定會全力推動各項市政建設，包括捷運東環段的工程，校舍全面改建、治水工作等等，市府會把每一分錢用在照顧市民之上。

台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮。記者曾學仁／攝影
台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮。記者曾學仁／攝影
台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，由台北市長蔣萬安（左四）主持。記者曾學仁／攝影
台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，由台北市長蔣萬安（左四）主持。記者曾學仁／攝影
台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，由台北市長蔣萬安（中）主持，並邀請各界貴賓共同焚香祝禱開工平安。記者曾學仁／攝影
台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，由台北市長蔣萬安（中）主持，並邀請各界貴賓共同焚香祝禱開工平安。記者曾學仁／攝影

捷運 蔣萬安

延伸閱讀

救內科交通 東環段開工了！蔣萬安兌承諾目標2032完工

陳其邁批劫貧濟富 蔣萬安：財劃分配款降1.7%和高雄類似

北市爭取輝達設立海外企業總部 議員質疑土地在哪

專訪／對綠營態度轉趨強硬？蔣萬安：刻意顛倒是非必須反駁

相關新聞

幕後／大法官人事案綠營有3劇本 在野黨僅支持劉靜怡一人也在其中

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決，民進黨立委對被提名人劉靜怡投不同意票，引發關注。據了...

有先電告賴清德 柯建銘：投劉靜怡就開除黨籍

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨立院黨團針對大法官被提名人劉靜怡一致投下不同意票。民進黨團總召柯建銘...

劉靜怡遭綠封殺 管中閔寫3遍：大快人心

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，被提名人劉靜怡被民進黨立委集體封殺，7名被提名人無人過關。管中閔今天中午在臉書發文，「大快人心，大快人...

繼王義川對童宣講 柳采葳再爆青鳥滲透銘傳校園培養綠衛兵

青鳥滲透校園？北市議員柳采葳今天接獲學生投訴，指銘傳大學法律系校園佈告欄，竟出現由台灣經濟民主連合主辦的「民主防衛青年營...

7大法官人事案全遭封殺 3大案釋憲恐停擺

立法院今天上午進行司法院大法官人事同意權投票，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位大法官被提名人均被封殺；根據立法...

大法官人事 侯友宜：名單有無政治干預社會自有公斷

立法院會今天展開司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，大法官是獨立審判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。