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蔡壁如有意角逐黨魁邀約見面 黃國昌：工作忙沒有辦法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者潘俊宏／攝影

台中市政府顧問蔡壁如昨天宣布請辭，表態參選民眾黨中央委員，同時展開黨內溝通整合之旅。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，自己有接到對方的邀請，不過立法院的工作非常繁忙，面臨民進黨政府的政治追殺，民眾黨現在應該做好本分的事情。

蔡壁如昨天表態請辭台中市政顧問，決定參選民眾黨中央委員，並且不排除參選黨主席。黃國昌上午受訪時證實，蔡壁如有邀約本周五見面，當天立法院的工作非常繁忙，「完全沒有辦法，我的工作以國會為主」，不過民眾黨是溝通順暢的政黨，兩人見面與否是非常小的事情。

黃國昌強調，面臨民進黨政府的追殺跟政治攻擊，民眾黨全黨上下所以黨公職，現在應該在工作崗位做好本分的事情，才能無愧於支持者的期待。

另外，媒體報導，民眾黨主席柯文哲貪汙弊案本周起訴，過去在卸任台北市長前快閃訪問新加坡，帶著財務助理同行的威京集團主席沈慶京在星國密會，疑似與海外交付賄款有關，辦案人員正全力追查雙方會面等細節，一旦屬實將成為全案的未爆彈。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡駁斥，「鏡週刊是不是寫到真的沒有東西寫了」，難道意思是在民進黨主政之下，不管台灣的民主已死，就連海關也都廢掉了，台北市政府帶著大隊人馬，突破台灣跟新加坡的海關，夾帶大筆現金又帶回來，「記者寫這樣的新聞，自己都不會覺得丟臉？」

民眾黨 立法院

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