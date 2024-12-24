大法官人事全滅 仉桂美：影響領導權威但賴清德不會在意

賴清德總統提名的7名大法官人事未獲立法院同意通過，大法官被提名人劉靜怡更被藍綠聯手封殺。此事是否影響賴清德領導權威，東吳大學政治系教授蘇子喬認為，今日結果在預想之中，這是少數政府現象，總統和立法院之間的僵局仍在，唯賴清德能化解。

根據開票結果，大法官兼司法院長被提名人、台大法律學院特聘教授張文貞僅獲得綠營51張同意票，不同意票62票，未過關；大法官兼副院長被提名人、賴清德競選總幹事姚立明以51張同意票，不同意票62票，也未過關。大法官被提名人何賴傑、陳運財、廖福特、王碧芳、劉靜怡等均遭封殺。

按新修正的憲法訴訟法，現有的8名大法官將無法作出憲法法庭判決、暫時處分，僅能審查是否受理案件。憲法法庭如要恢復運作，至少需要2名大法官。

蘇子喬表示，在記名投票制度下，各黨會是團進團出，不太會有立委跑掉。從投票結果看，民進黨仍然支持賴清德跟其提名，儘管當時有許多雜音。大法官人事案沒有通過，是總統跟立法院之間的僵局繼續存在，今日結果在預想之中，這是少數政府的現象，當總統提名的人選無法獲得國會多數支持，便會造成這樣的情況，這是過去一年以來所有事情的累積，將來還是會發生。

蘇子喬說，綜合來看，他不太認為這事情具影響總統領導權威的象徵性意義，也不至於對賴清德領導權威造成灼傷，只是僵局仍需要賴清德來化解，因憲法法庭要運作仍需要至少兩名大法官。

前監察委員仉桂美認為，這事當然會對賴清德的領導權威造成影響，但賴清德不會在意，賴清德心裡有準備，否則不會提出那樣的大法官人事。大法官須超黨派，這些被提名人的政治色彩太重，賴清德也要重新思考大法官的定位究竟是什麼，這是國家公器，且晚近一連串的釋憲，廢死與否、立法院職權行使法修法（國會改革法案）等，都帶了濃厚政治立場，正好趁此機會檢視大法官的定位。

仉桂美說，不光是大法官，包含考試委員、監察委員都應該超黨派，從監察院的表現、大法官的表現來看，政治色彩都太重。今日結果對台灣民主憲政發展，是重要的里程碑。前總統陳水扁時代，國會反對黨過半數，曾經發生過監察委員人事案不被反對黨接受。

仉桂美指出，反對黨合作過半，賴清德作為總統，無視結構性問題，以國會改革法案為例，憲法訴訟法第65條規定，要走憲法訴訟前須經協商，但顯然沒有任何協商，總統自己跳進去參戰，無視憲政基本規範跟國會代表性，只會增加政府的動盪、社會的不安跟人民的不接受。

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