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繼王義川對童宣講 柳采葳再爆青鳥滲透銘傳校園培養綠衛兵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照

青鳥滲透校園？北市議員柳采葳今天接獲學生投訴，指銘傳大學法律系校園佈告欄，竟出現由台灣經濟民主連合主辦的「民主防衛青年營」招募海報，企圖將政治黑手伸入校園。

柳采葳轟，從立委王義川對童宣講、發走路工參加青鳥活動、到校園內宣傳抗中營隊，在在顯示民進黨以民主防衛之名、行洗腦學生之實，舉著抗中大旗一條龍培養「綠衛兵」。

柳采葳指出，有學生投訴銘傳大學法律系佈告欄出現台灣經濟民主連合主辦的「2025台灣民主防衛青年營」招募海報。林姓同學表示，該營隊招募海報是昨日看到的，跟法律完全無關的資訊，卻出現在法律系系辦的佈告欄，校園應是乾乾淨淨的學習環境，呼籲執政黨不要讓政治滲透校園。

柳采葳直言，該營隊活動報名資訊不透明，內容僅提及結合民主防衛核心議題探索台灣國家安全與應對統戰、滲透等關鍵議題上的防衛策略。活動對象包括關心中共對台統戰、民主防衛與國際情勢的大專校院學生及研究生，高中生還採邀請制，活動地點則是錄取後私下通知。

柳采葳指出，台灣經濟民主連合近日舉辦的「冬季青鳥活動」，才被爆出台南大專中心號召就讀台南學校的高中至研究所學生，北上前往立法院現場聲援「冬季青鳥運動」，並補助車資最高2700元，企圖阻止法案三讀通過。如今又在校園內宣傳「抗中營隊」，將政治黑手伸入校園，以民主防衛之名，行洗腦學生之實。

柳采葳說，上週民進黨立委王義川於苗栗向孩童宣講「藍白惡修三法」，還得意高喊「教育要從小做起」、「不放過任何可以宣導的機會」。種種劣跡顯示，民進黨舉著抗中大旗一條龍培養「綠衛兵」，試圖操控青年思想，影響青年的認知與價值觀、扼殺他們獨立思考的機會。

柳采葳 校園 法律系

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