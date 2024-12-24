快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

對張文貞接受姚立明任副院長感失望 黃珊珊連大學同學也不投

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，投票結束後議事人員開票，一一唱名得票數。記者杜建重／攝影
立法院會今上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，投票結束後議事人員開票，一一唱名得票數。記者杜建重／攝影

立法院今投票表決大法官7名被提名人，民眾黨立院黨團僅同意被提名劉靜怡一人，最終仍全數遭杯葛。民眾黨立委黃珊珊表示，雖然被提名人張文貞是她大學同學、學養俱優，但她對於張願接受姚立明擔任司法院副院長深感失望，所以投下反對票；反觀劉靜怡至少勇敢表達立場、不畏權勢。

黃珊珊表示，這次立法院行使大法官同意權，如意料中的院長與副院長都沒有通過，雖然張文貞是她大學同學，學養俱優，但對於張文貞願意接受姚立明擔任司法院副院長乙職，深感失望，所以投下反對票。以死刑的憲法法院判決為例，新任的大法官應有自己的立場與思考，而不是以「捍衛之前憲法解釋或判決」為目標。

黃珊珊說，以通姦除罪化為例，2002年的大法官會議第554號解釋「尊重立法院權限」，到2020年大法官解釋第791號解釋「宣告通姦罪違憲」，2021年刑法修正刪除通姦罪，大法官新解釋可以推翻舊解釋，這也是新任大法官獨立審判的基本價值，如果後任大法官只會「捍衛憲法法院判決」，那台灣根本不可能再往前進步，民主法治也不可能與時俱進。

黃珊珊強調，姚立明作為副院長人選很明顯是政治酬庸與交代，在現今三黨不過半的國會，此人選一提出就注定被否決，民眾黨不可能同意此人選，不必贅言，姚立明這幾年擔任民進黨的重要職務顯然都與大法官職務無關，國民黨也不可能投同意票，這樣的提名只是故意讓在野黨封殺，民進黨充其量也只想給一個交代，還人情而已。

黃珊珊認為，其他的大法官人選，大多不敢大膽表達個人對於既有爭議問題的立場，甚至採取與多數民意反對的立場，十分可惜，民眾黨投下同意票的劉靜怡，至少勇敢表達立場、不畏權勢，大法官被政黨立場與意識形態綑綁住，絕非國家之福。本來只要民進黨投下同意票，至少會通過一位大法官人選，但執政的民進黨立法院黨團竟也否決總統提名的大法官人選，真是出乎意料之外，「總統應於2個月內補足提名大法官，廣納各界人才跳脫意識形態。」

大法官被提名人劉靜怡（圖）成為此次大法官人事同意權的焦點。圖／報系資料照
大法官被提名人劉靜怡（圖）成為此次大法官人事同意權的焦點。圖／報系資料照

大法官 民眾黨 黃珊珊

延伸閱讀

綠委集體封殺劉靜怡 民眾黨團諷：癱瘓憲法法庭

劉靜怡大砲性格 白委放行卻仍遭綠委集體封殺

大法官人事案連綠委都卡關 7被提名人全軍覆沒

大法官人事權表決 7位全數遭立院封殺

相關新聞

劉靜怡遭綠封殺 管中閔寫3遍：大快人心

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，被提名人劉靜怡被民進黨立委集體封殺，7名被提名人無人過關。管中閔今天中午在臉書發文，「大快人心，大快人...

7大法官人事案全遭封殺 3大案釋憲恐停擺

立法院今天上午進行司法院大法官人事同意權投票，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位大法官被提名人均被封殺；根據立法...

劉靜怡大砲性格 白委放行卻仍遭綠委集體封殺

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，儘管民眾黨團同意被提名人劉靜怡，未料民進黨立委集體封殺，導致名單全數全軍覆沒。民...

影／高虹安未出席施政2年感恩記者會 邱臣遠：她怕模糊焦點

新竹市政府市政團隊施政屆滿2年，今天在市府綜合大禮堂舉辦「施政2周年感恩記者會」，代理市長邱臣遠今天展現「開源節流」的成...

大法官人事案連綠委都卡關 7被提名人全軍覆沒

立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位被提名人全軍覆沒。值...

大法官人事全滅 仉桂美：影響領導權威 但賴清德不會在意

賴清德總統提名的7名大法官人事未獲立法院同意通過，大法官被提名人劉靜怡更被藍綠聯手封殺。此事是否影響賴清德領導權威，東吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。