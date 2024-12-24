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指綠委封殺劉靜怡幫王義川出氣 柯志恩：在演哪齣？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨立委在圈票後技術性亮票。記者杜建種／攝影
立法院會上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨立委在圈票後技術性亮票。記者杜建種／攝影

賴清德總統提名的7名大法官被提名人今日全遭立院封殺，被提名人劉靜怡更成為藍綠聯手封殺的對象，僅民眾黨同意。國民黨立委柯志恩說，「有沒有看錯？！民進黨自己封殺賴清德提名大法官人選，反了、反了！這到底在演哪一齣？」

柯志恩說，繼上周五表決大戰，民進黨立委有人翹班、落跑，事後被質疑綠委嘴巴｢說反對」選罷法和財劃法修法，實際骨子並非真的反到底，畢竟有些區域立委也擔心自己被罷免。只是因賴清德下令阻擋，不得不給總統一個面子，也累積朝野的相罵本。

柯志恩提到，沒想到今天大法官同意權投票，當民眾黨決定投給劉靜怡時，民進黨居然投下反對票，這是綠委們公然打臉賴清德嗎？

柯志恩表示，民進黨反對賴清德的名單，到底是因所提人選充滿酬庸、或派系擺不平，名單難看不符外界期待，綠委自己投不下去，故意送給藍白反對，這是借刀殺人之計？但發現白營要投給劉靜怡時，隨即迅速變臉、投下反對，原因是劉靜怡罵了民進黨立委王義川｢蠢到爆表」，還說這是真心話。

柯志恩表示，王義川會不會成為｢劉大法官」認證的「蠢到爆」？所以寧可替王義川出口氣，也不惜封殺劉靜怡，結果就是讓總統名單一個都過不了嗎？全黨護一川，民進黨永遠幫派式的權鬥，不依政黨政治的運作規則，如此治國方式，焉能不錯亂？然而，劉靜怡的｢真心話」，真是一語說出全民的心聲。

大法官被提名人劉靜怡（圖）。記者林伯東／攝影
大法官被提名人劉靜怡（圖）。記者林伯東／攝影

劉靜怡 柯志恩 民進黨

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