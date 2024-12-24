快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

陳其邁批劫貧濟富 蔣萬安：財劃分配款降1.7%和高雄類似

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天出席捷運東環段CF763區段標開工。北市府提供
蔣萬安今天出席捷運東環段CF763區段標開工。北市府提供

立院通過財劃法修正案，行政院憂明年總預算將受衝擊，新版財劃法遭綠質疑重北輕南，高雄市長陳其邁還認為「劫貧濟富」煩惱到睡不著？蔣萬安今被問今睡得好嗎？蔣說，其實北市分到的分配稅款占統籌大餅下降1.7%，這一點和高雄市類似的。

不過蔣萬安說，財劃法修法的目的讓統籌大餅做大之後，讓六都以外的縣市得到實質的挹注。中央分配給地方的錢，包含統籌分配稅款及補助款，加總起來台北市所分到中央的錢，其實在明年度都是占六都裡面排名第五，這也是事實。

「一定會讓每1分錢都用在照顧市民的身上」。蔣萬安說，無論如何，財劃法修法以後，市府希望能夠落實地方自治，而且提升地方的財政自主能力，更重要台北市一定會將這些中央所分配給地方的稅款，全力推動臺北市的各項市政建設，包括今天捷運東環段開工，環狀線整體興建及現有6線齊發，還有包括台北市全面校舍的改建，及相關治水、打造親水城市等。

媒體也追問，會不會擔心中央未來在計畫補助的自籌款部分拉高，並沒有減輕負擔，是否希望中央不要搞小動作？蔣萬安說，無論如何這一次財劃法修法後，最重要是大餅做大，讓各個縣、市，特別直轄市以外的這些縣市得到了相當實質挹注；另一方面，他也相信各地方政府也一定會推動各項的市政，台北市許多大型建設，包括捷運的興建，都會超過上千億的經費。

蔣萬安也透露，今天市政會議也才通過環狀南北環段第一次修正，增加了經費429億，這些都是非常需要來持續推動、來照顧市民，提升市政的服務品質。

北市 蔣萬安 財劃法

延伸閱讀

輝達擬海外總部優先設北市 蔣萬安曝都有保持密切溝通

大巨蛋唱3天3夜像地震 蔣萬安：音樂一下難不跟著跳

台北101改名台灣101？蔣萬安酸：不如改名民主進步101

陳其邁因修財劃法氣噗噗 邱議瑩為早走道歉：身體不適

相關新聞

劉靜怡遭綠封殺 管中閔寫3遍：大快人心

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，被提名人劉靜怡被民進黨立委集體封殺，7名被提名人無人過關。管中閔今天中午在臉書發文，「大快人心，大快人...

7大法官人事案全遭封殺 3大案釋憲恐停擺

立法院今天上午進行司法院大法官人事同意權投票，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位大法官被提名人均被封殺；根據立法...

劉靜怡大砲性格 白委放行卻仍遭綠委集體封殺

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，儘管民眾黨團同意被提名人劉靜怡，未料民進黨立委集體封殺，導致名單全數全軍覆沒。民...

影／高虹安未出席施政2年感恩記者會 邱臣遠：她怕模糊焦點

新竹市政府市政團隊施政屆滿2年，今天在市府綜合大禮堂舉辦「施政2周年感恩記者會」，代理市長邱臣遠今天展現「開源節流」的成...

大法官人事案連綠委都卡關 7被提名人全軍覆沒

立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位被提名人全軍覆沒。值...

風機進駐澎湖20年折損半個絲瓜之鄉 村民：放過中屯吧

10月底，康芮颱風登陸前夕，澎湖刮起九級陣風，行人步伐踉蹌，海岸線旁的八支風機卻不動如山，歷經長年風雨沖刷，風機布滿紅棕色鏽蝕，它們是台電第一批除役的陸域風機，也乘載著中屯的希望與哀愁。 聯合報陽光行動12月24日推出「綠能垃圾風暴」專題報導，中屯八支風機退役將開啟台灣風機退役潮，未來10年全台將產生900支風機葉片，由於回收、利用不易，綠能垃圾來襲時將步上光電垃圾的後塵，成為棘手難題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。