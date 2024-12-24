陳其邁批劫貧濟富 蔣萬安：財劃分配款降1.7%和高雄類似
立院通過財劃法修正案，行政院憂明年總預算將受衝擊，新版財劃法遭綠質疑重北輕南，高雄市長陳其邁還認為「劫貧濟富」煩惱到睡不著？蔣萬安今被問今睡得好嗎？蔣說，其實北市分到的分配稅款占統籌大餅下降1.7%，這一點和高雄市類似的。
不過蔣萬安說，財劃法修法的目的讓統籌大餅做大之後，讓六都以外的縣市得到實質的挹注。中央分配給地方的錢，包含統籌分配稅款及補助款，加總起來台北市所分到中央的錢，其實在明年度都是占六都裡面排名第五，這也是事實。
「一定會讓每1分錢都用在照顧市民的身上」。蔣萬安說，無論如何，財劃法修法以後，市府希望能夠落實地方自治，而且提升地方的財政自主能力，更重要台北市一定會將這些中央所分配給地方的稅款，全力推動臺北市的各項市政建設，包括今天捷運東環段開工，環狀線整體興建及現有6線齊發，還有包括台北市全面校舍的改建，及相關治水、打造親水城市等。
媒體也追問，會不會擔心中央未來在計畫補助的自籌款部分拉高，並沒有減輕負擔，是否希望中央不要搞小動作？蔣萬安說，無論如何這一次財劃法修法後，最重要是大餅做大，讓各個縣、市，特別直轄市以外的這些縣市得到了相當實質挹注；另一方面，他也相信各地方政府也一定會推動各項的市政，台北市許多大型建設，包括捷運的興建，都會超過上千億的經費。
蔣萬安也透露，今天市政會議也才通過環狀南北環段第一次修正，增加了經費429億，這些都是非常需要來持續推動、來照顧市民，提升市政的服務品質。
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