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王碧芳落馬後受訪：對大法官的想法都已說明

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
大法官被提名人王碧芳未能通過表決門檻，她表示尊重立法委員的選擇。聯合報系資料照片
大法官被提名人王碧芳未能通過表決門檻，她表示尊重立法委員的選擇。聯合報系資料照片

立法院會今天就司法院大法官人事同意權案投票，但7名被提名人無人過關，包括先前表明反對廢除死刑立場的最高行政法院審判長王碧芳，法界扼腕。王碧芳接受本報訪問時表示，個人能力、資歷與對大法官職務的想法都已向立法院說明，能否獲得同意，則尊重立法委員的決定。

原本王碧芳被視為最有可能通過的人選，但疑因她對憲法訴訟法修法的態度與國民黨立委翁曉玲相左，遭封殺，法界不少人為她抱屈。

賴清德總統本次提名台大法學院特聘教授張文貞為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明為副院長，政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法研所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡等5人為大法官。但立委表決結果，張、姚、何、陳、王、廖的同意票都是51票，不同意票為62票，而劉靜怡僅獲台灣民眾黨8票支持，反對票卻高達105票，等於藍、綠都不願投她。

司法院 法律系 王碧芳

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