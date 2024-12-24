竹縣國土功能分區圖審議通過 國土署點名7縣市未交

國土計畫法明年將上路，內政部今審議新竹縣國土功能分區圖草案，全案原則同意通過。國土管理署表示，全國已有15縣市提送國土功能分區圖，目前已完成8縣市功能分區圖審議，全國僅剩桃園市未完成縣市層級國土計畫審議，另新北、桃園、台中等7縣市尚未繳交，應加速提送。

內政部今開國土計畫審議會第34次會議，審議新竹縣國土功能分區圖草案。國土署說明，新竹縣政府依據全國國土計畫及新竹縣國土計畫指導繪製國土功能分區圖，本次會議主要針對地方政府提出原住民族部落範圍內聚落之農業發展地區第4類畫設方式討論。

國審會委員指出，此類畫設為國土保育地區第1類（簡稱國保1）土地，且目前存有2016年5月1日以前供居住使用建築物，後續將可以透過「原住民族土地使用管制規則」輔導合法，並予以兼作零售、服務及餐飲等設施項目，以尊重及保障原住民族土地使用權益，因此決議維持原畫設；其餘為興辦社會住宅需求，新增城鄉發展區第2類之3畫設範圍等議題，則照縣府意見通過。

國土署指出，目前全國僅剩桃園市尚未完成縣市層級國土計畫審議，呼籲地方政府應本於權責積極辦理；另提醒尚未繳交國土功能分區圖7縣市，包括新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣應加速完成提送，中央後續也會積極辦理審議相關作業，以利有更多時間可討論地方關心議題及相關疑義。

國土署強調，國土計畫未來將接軌及取代現行區域計畫法，並透過全國及縣市國土計畫、國土功能分區圖繪製或鄉村地區整體規畫等機制，建立國內非都市土地及空間合理使用的新秩序與管理措施，為國家永續發展努力。

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