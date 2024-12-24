財劃法修正衝擊衛福部 邱泰源：6大健康政策恐受影響

立法院三讀通過「財劃法」修正草案，未來中央要多釋出3753億給各縣市，衛福部長邱泰源表示，中央預算恐短少28%，直接衝擊到衛福部所轄的全國性衛生福利政策，包括育兒補助、不孕症補助、癌症篩檢、成人健檢、百億癌藥基金、社福安全網布建。

邱泰源說，財劃法修正後，明年度總預算將受到嚴重影響，許多財源都可能要重編。以現在狀況來說，除了法定一定要給的公務預算，還會影響少子化對策相關的0至2歲育兒津貼以及兒童各種照顧；特別是不孕症的補助，少子女化問題恐愈來愈嚴重。

而癌症防治的篩檢擴大，這個計畫的經費也會受到影響，邱泰源強調，國健署好不容易邀集各界專家學者，研議並通過降低篩檢年齡、擴大服務範圍，也給合作的醫療院所合理的篩檢給付或補助費用。但財劃法修正後，相關計畫經費都會受到影響，尤其是癌症治療相關的百億癌藥基金，癌友使用新藥也受到限制。

在社福方面的社安法，正如火如荼布建中，可能也會受到影響。邱泰源指出，國家衛生政策需要全面性的統一，尤其是醫療照護、疾病防治，一定要由中央進行整體性規畫，而非地方政府自己進行，才能達到全民醫療平權。

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