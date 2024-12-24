劉靜怡大砲性格 白委放行卻仍遭綠委集體封殺

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，儘管民眾黨團同意被提名人劉靜怡，未料民進黨立委集體封殺，導致名單全數全軍覆沒。民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團基於兩大理由，同意劉靜怡出任大法官，包括過去幾年不分顏色，勇於批判執政者的違法濫權。

立法院會上午行使司法院大法官人事同意權案記名投票表決，人選名單包括司法院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明，還有大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡，國民黨團選擇全數封殺，民眾黨團放行劉靜怡，民進黨團意外否決劉靜怡。

黃國昌受訪時表示，民眾黨團的篩選標準有兩大理由，包括劉靜怡在過去幾年不分顏色，對於執政者的違法濫權行為，總是有勇氣提出直言批判，而不是擔任執政者的傳聲筒跟哈巴狗，再加上尊重立法形成的空間，同時也支持國會改革方向。

不過，先前傳出民進黨團遊說放行部分人選，黃國昌則強調，自己必須鄭重強調，「民眾黨團到目前為止，針對任何重大政策，民進黨從來沒有找我們談過」，包括公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，再到今天進行的大法官人事同意權案，「既然沒有找民眾黨談，就稱不上合作不合作的問題。」

民眾黨立委張啓楷受訪時表示，現在的問題出在人選，而非大法官的總人數，只要賴清德總統找到社會絕大多數認可的人，包括民眾黨在內的在野黨，相信大家都會投下同意票，絕對沒有所謂的癱瘓憲法法庭，現在被提名的大法官評價之低，原因在於一片綠友友跟賴友友，同時又大多主張廢除死刑，因而得出如今的結果。

據了解，黃國昌過去提倡反媒體壟斷運動，劉靜怡曾經代黃國昌發表個人聲明，甚至聯名投書媒體發表「金錢不能葬送民主」文章。另外，台灣法學會2021年召開「法官評定制度研討會」，劉靜怡、黃國昌也分別擔任主持人及與談人，在在顯示兩人的好交情。

面對賴總統提名的大法官被提名人，民進黨先前就出現反彈聲浪，其中又以張文貞、姚立明、劉靜怡為最大宗，此一現象也能凸顯在立法院的詢答，相較於黨內較無雜音的陳運財、廖福特等人，多數立委選擇改以書面提出詢問，執政黨立委在其餘人選幾乎都是問好問滿。

據了解，劉靜怡長期與賴清德交好，兩人在賴清德擔任立委期間就結識，不過劉靜怡是民進黨內公認的大砲性格，過去數度質疑前總統蔡英文的博士論文，更公開點名民進黨立委王義川「蠢到爆表」，先前就有綠營人士坦言，對於司法院大法官名單，黨內意見確實相當不一。

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