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大法官人事同意權投票結果 7位被提名人全遭封殺

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，投票結束後議事人員進行開票，一一唱名得票數。記者杜建重／攝影
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，投票結束後議事人員進行開票，一一唱名得票數。記者杜建重／攝影

賴清德總統八月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共七人為大法官人選，立法院院會今天上午進行大法官人事同意權案投票

立法院今天的投票採記名方式進行表決。投票結果，七名大法官被提名人得票數均未通過二分之一立委人數，也就是都未超過57票，七人全部遭到封殺。

立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，開票結果，七位被提名人得票數均未過半，全遭封殺。圖為大法官人事同意權案立委投票開票結果。記者杜建重／攝影
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，開票結果，七位被提名人得票數均未過半，全遭封殺。圖為大法官人事同意權案立委投票開票結果。記者杜建重／攝影
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，立法院長韓國瑜（右）宣布開票結果，七位被提名人得票數均未過半，全遭封殺。記者杜建重／攝影
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，立法院長韓國瑜（右）宣布開票結果，七位被提名人得票數均未過半，全遭封殺。記者杜建重／攝影
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，開票結果，七位被提名人得票數均未過半，全遭封殺。圖為大法官人事同意權案立委投票開票結果。記者杜建重／攝影
立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，開票結果，七位被提名人得票數均未過半，全遭封殺。圖為大法官人事同意權案立委投票開票結果。記者杜建重／攝影

司法院 大法官 投票

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