影／賴清德視察新北防災協作演練 強調中央與地方合作

總統府在9月時舉行首次全社會防衛韌性委員會，賴清德總統上午在新北市侯友宜陪同下，視察慈濟板橋靜思堂舉辦的新北市防災協作中心演練，展現新北市防災協作能量。

賴清德總統在視察時，頻頻與新北市長侯友宜交換意見，兩人互動良好，總統在致詞時表示，這次演練有幾個特色，第一是中央、地方密切合作，不分彼此，這是成功的第一步。第二是政府和民間密切合作，是一個心靈集會場所，有需要的時候還可以救災，解決人民痛苦，實在非常好。也鼓勵各縣市政府，除了爭取科技產業到地方投資之餘，「慈濟到地方去」這個才是真正的重要，更稱讚慈濟是台灣的寶貝。 賴清德總統上午視察新北市板橋區防災協作中心開設演練，對於演練表現十分滿意，賴清德在致詞時強調中央、地方密切合作，不分彼此，與政府和民間密切合作的重要性。記者陳正興／攝影 賴清德總統（前排中）上午在內政部長劉世芳（前排右）、新北市侯友宜（前排左）陪同下，視察慈濟板橋靜思堂舉辦的新北市防災協作中心演練。記者陳正興／攝影 賴清德總統（右）上午在新北市長侯友宜（左）陪同下，視察新北市板橋區防災協作中心開設演練，對於新北市與慈濟表現相當讚揚。記者陳正興／攝影

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