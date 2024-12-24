影／賴清德視察新北防災協作演練 強調中央與地方合作
總統府在9月時舉行首次全社會防衛韌性委員會，賴清德總統上午在新北市侯友宜陪同下，視察慈濟板橋靜思堂舉辦的新北市防災協作中心演練，展現新北市防災協作能量。
賴清德總統在視察時，頻頻與新北市長侯友宜交換意見，兩人互動良好，總統在致詞時表示，這次演練有幾個特色，第一是中央、地方密切合作，不分彼此，這是成功的第一步。第二是政府和民間密切合作，是一個心靈集會場所，有需要的時候還可以救災，解決人民痛苦，實在非常好。也鼓勵各縣市政府，除了爭取科技產業到地方投資之餘，「慈濟到地方去」這個才是真正的重要，更稱讚慈濟是台灣的寶貝。
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