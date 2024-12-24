7大法官人事案全遭封殺 3大案釋憲恐停擺
立法院今天上午進行司法院大法官人事同意權投票，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位大法官被提名人均被封殺；根據立法院新三讀修正通過的「憲法訴訟法」，憲法法庭參與評議大法官人數確定不足10人，憲法法庭暫時停擺，不得作任何違憲宣告。
根據立法院日前三讀修正通過「憲法訴訟法」部分條文，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。而7位大法官被提名人今天均被封殺，因此確定憲法法庭暫時停擺。
日前民進黨團嗆聲將立法院三大案選罷法、財劃法、憲法訴訟法聲請釋憲，若民進黨真提出釋憲，以目前狀況，憲法法庭也不得釋憲。
另外根據憲法訴訟法三讀修法，大法官因任期屆滿、辭職等以致人數未達憲法所定人數時，總統應於2個月內補足提名。因此依照新法，賴清德必須在2個月後提出新的一份大法官名單。
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