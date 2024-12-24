影／表態參選黨中央委員 蔡壁如：民眾黨壯大才能救柯文哲

民眾黨前立委蔡壁如宣布參選黨中央委員，23日口頭請辭台中市政府有給職顧問，外界解讀蔡壁如有意參選黨主席，她接受採訪表示，只要有人勇於承擔黨主席，她都會支持，「當民眾黨壯大了，也許我們就能夠救到柯主席」。

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