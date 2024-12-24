影／高虹安未出席施政2年感恩記者會 邱臣遠：她怕模糊焦點

新竹市政府市政團隊施政屆滿2年，今天在市府綜合大禮堂舉辦「施政2周年感恩記者會」，代理市長邱臣遠今天展現「開源節流」的成果，外傳前市長高虹安有意出席記者會，不過今天並未參與，對此，代理市長邱臣遠回應，高市長對於市政團隊的努力與民眾的支持，她心裡也感到安慰，為了不讓記者會模糊焦點，最後仍婉拒市府邀約。

今天早上記者會一開始，現場播放影片呈現高虹安與代理市長邱臣遠這2年打拚市政的心路歷程，市議員議員李國章、陳啟源、陳慶齡、鄭慶欽、張祖琰等人也到場，會後媒體聯訪詢問高虹安為何未到場？

邱臣遠回應，他與高市長都是好朋友，一直都保持聯繫，這次感恩記者會有邀請高市長，她心裡也感到安對於市政的擘畫與推動，在市政團隊的努力下，得到大部分的民眾支持與高滿意度的結果，慰。為了不讓記者會模糊焦點，最後仍婉拒市府邀約。邱臣遠說仍期待「一個人走得快，一群人走得遠」，會一起為市民朋友努力，回應所有支持者的期待。

針對新竹市政府施政成果，邱臣遠致詞時表示，在基礎建設方面，市府鼓勵企業「根留台灣、投資新竹」，至113年新竹市商業營利事業家數較111年同期增加1640家，營業銷售額更成長2953億元。

邱臣遠說，高市長在111年底就職時，承接前市府100億元債務，112年度市府就減債了25億元；執政2年累計持續減債超過40億元，減債比率高達40%，平均每人扛債降低1萬元，減債幅度創歷史新高。

邱臣遠說為提升公共服務品質、確保市政貼近民意，市府進行組織調整優化，並新增3個二級機關包含「公園及觀光區設施維護管理中心」、「青年發展中心」及「長期照顧管理中心」有效回應市民需求。

市府積極推動安心路平專案，投入逾3億元，累計已改善215條道路與巷弄，總面積達41萬平方公尺、騎樓順平長度逾3公里，路平總長度達49.4公里，並於這2年陸續汰換3313盞LED路燈，114年更編列3000萬元加速更新。市府也積極推動市區污水下水道接管工程，已接管6416戶、提升污水接管率2.76%，市民對基礎建設改善的滿意度也突破85%。 邱臣遠表示，在基礎建設方面，市府鼓勵企業「根留台灣、投資新竹」，至113年新竹市商業營利事業家數較111年同期增加1640家，營業銷售額更成長2953億元。記者王駿杰／攝影 新竹市政府市政團隊施政屆滿2年，今天在市府綜合大禮堂舉辦「施政兩周年感恩記者會」。記者王駿杰／攝影

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