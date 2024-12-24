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政治對立嚴重造成疏離 學者：總統有責任解決問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今日發布最新民調，與會的台大政治系教授左正東解析，中間選民已出現政治疏離感，原因出在政治對立。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今日發布最新民調，與會的台大政治系教授左正東解析，中間選民已出現政治疏離感，原因出在政治對立。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今日發布最新民調，與會的台大政治系教授左正東解析，中間選民已出現政治疏離感。他說，在政治對立的氣氛之下，對政治感到疏離，值得警惕，若在對立下去，對政治的熱情跟參與的興趣會降低，甚至離這個國家愈來愈遠。總統有最大的責任，解決國內政治對立的問題。

羅智強成立的新國會智庫，今日舉行「台灣10年，你滿意嗎？」民調發布記者會，公布與10年前相比，各項議題的意向變化。

羅智強說，10年前和現在相比，民調顯示多數民眾認為空氣品質、治安、詐騙問題、毒品問題、面臨戰爭的可能性、司法信任、政府清廉、政治對立、缺電問題，並沒有變好。

左正東則從政治對立情況加劇切入分析。他說，他認為政治對立是最值得關注的，當中有世代落差的問題，年紀輕的和年紀大的有明顯差距，年紀大的會擔心政治對立嚴重，年輕人可能覺得無所謂，這是一個價值觀的變化。

左正東認為，政治對立的問題不僅有世代落差，還有政黨落差。政治對立不分藍綠，都覺得嚴重，中間選民反而認為較不嚴重，這反映中間選民在政治對立的氣氛下，對政治感到疏離，這是值得警惕的方向。

左正東提醒，若再對立下去，覺得政治跟自身沒有關係的民眾會變多，對政治的熱情和參與的興趣會愈來愈低，甚至會離這個國家愈來愈遠，這是必須注意的危機，也是所有政治實務工作者須想辦法面對的課題。

左正東也說，雖然藍綠都覺得政治對立很嚴重，可是現在沒有辦法解決，藍的把問題推給綠的，綠的把問題推給藍的。現在是民進黨執政，誰擁有最多的資源，不論是職位分配或政策決定，總統有最大的責任，解決國內政治對立的問題。

民調 羅智強

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