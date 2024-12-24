陸若不放一貫道親宗教交流恐暫緩？蔣萬安：全力協助救人

台灣3名一貫道信徒大陸被捕，先前海基會秘書長羅文嘉喊話北市長蔣萬安協助救援，現在傳出若中共不放人，政府會依國人赴陸風險，兩岸宗教交流可能暫緩。蔣萬安今被問此事，蔣說，他已經透過適當的管道來表達關心，並且一定會來全力協助。

有媒體報導，今年10月3名一貫道道親被廣東公安機關逮捕。有民進黨政府官員表示，政府高度關注此案，中共若不妥善處理，盡快將三人釋放，將對兩岸宗教交流、觀光旅遊造成極嚴重負面影響，未來宗教交流可能暫緩，中共須負完全責任。

對此，才剛辦完雙城論壇的蔣萬安今天出席捷運東環段CF763區段標開工，對於一貫道信徒在對岸被捕，蔣萬安說，他已經透過適當的管道來表達關心，並且一定會來全力協助。

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