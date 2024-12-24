聽新聞
0:00 / 0:00
立院朝野聯手封殺大法官 傅崐萁：如同對賴清德不信任投票
立法院今日進行司法院大法官人事同意權案投票，7被提名人恐全數遭封殺。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，藍綠白聯手封殺賴清德總統提名的大法官人事，今日結果如同對賴清德的不信任投票，也呼籲學學前總統陳水扁，至少知道尊重朝野。
傅崐萁說，國家的防腐機制是國會監督，大法官正式否定國會聽證、調查後，造成台灣成為民主之恥，這些大法官在憲法法庭閹割立法院立法的權力，也是閹割全民監督政府腐敗是否有腐敗的跡象。在他、民進黨立院黨團總召柯建銘、民眾黨立院黨團總召黃國昌等，朝野一致、同心協力下，把賴清德總統提名的大法官人事全數封殺，表示一致認為七名大法官被提名人不適格、不適任。
傅崐萁指出，對柯建銘的道德勇氣，敢於對抗賴清德，以民為本，不適當的人就應該封殺。國會必須要有能，人民必須要有權，國會做出的結果形同對賴清德的不信任投票。希望賴清德把手伸出國會，也請賴清德重新提名時，起碼學學陳水扁，雖然陳水扁是貪腐總統，但陳水扁還知道要尊重朝野，大家一起協商，集思廣益，推舉為全民接受的大法官，確保司法最後一道防線如皇后的貞操。
傅崐萁表示，賴清德如果連陳水扁都學不來，今天的結果已清楚告訴賴清德，賴清德已經成為跛鴨子總統，希望重新提名大法官時，以民為本，大家好好坐下來協商，開國是會議，把所有國家未來發展方向做全面討論。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言