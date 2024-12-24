深夜危勞津貼「獨漏」矯正署 署長夜訪少年觀護所：再爭取

法務部矯正人員深夜工作沒有危勞津貼，矯正署長周輝煌昨「夜訪」敦品中學、桃園少年觀護所、台北少年觀護所進入戒護區慰問值班人員，承諾將向中央積極爭取合理待遇，並向所屬下達「平安退勤返家」令，同仁們倍感溫暖。

矯正署2024年9月爭取矯正人員「深夜危勞津貼」，行政院11月中回復「已就矯正人員工作危勞特性給予相應待遇、矯正署與移民署深夜工作環境及勤務內容之危勞性質有別」請矯正署再酌，矯正署接獲公函重新研擬草案再爭取。

事實上，行政院今年5月核定「警察」、「消防」、「移民」、「空中勤務」等機關輪班輪休深夜危勞性勤務津貼支給表，支給深夜第一線執行勤務人員每小時100元補貼，矯正機關戒護收容人超過零時工作卻沒有補貼，矯正人員剝奪感重。

基層矯正人員表示，戒護受刑人就醫未必可以按時返監，但戒護風險難說，他們在乎的不是實質補貼多少錢，而是工作質有安全顧慮中央不察「這是感覺的問題！」

周輝煌昨晚趕往敦品中學、桃園少年觀護、台北少年觀護，進入戒護（警備）區內勤務指揮中心慰問值班人員，周關心同仁執勤狀況，並勉勵對收容少年付出更多耐心與愛心，配合法務部政策，打造柔性矯正教育環境。

周輝煌對值勤人員下達「平安退勤返家」指令，務必注意安全與健康，並特別準備一人一份的「平安禮包」，由三所機關的中央台勤務指揮官代表受贈，並共同合影留念，增添寒夜裡溫馨氛圍。

周輝煌強調，矯正工作具高度壓力及危險性，必須犧牲陪伴家人時間，全年無休輪值勤務，法務部與矯正署會持續做後盾，加速爭取深夜危勞性勤務津貼，並建置科技監控設備及強化防護裝備，提升職場安全並完善權益保障。 法務部矯正人員深夜工作沒有危勞津貼，矯正署長周輝煌昨「夜訪」敦品中學、桃園少年觀護所、台北少年觀護所進入戒護區慰問值班人員。圖/法務部矯正署提供 法務部矯正人員深夜工作沒有危勞津貼，矯正署長周輝煌昨「夜訪」敦品中學、桃園少年觀護所、台北少年觀護所進入戒護區慰問值班人員。圖/法務部矯正署提供

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