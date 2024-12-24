農業部毀約公糧只漲1.5元 國民黨團：刪預算替農民討公道

立法院7月決議公糧收購價每公斤漲5元，行政院召集朝野協商，承諾今年底提出方案，但農業部昨天僅提高1.5元，引發藍營不滿。國民黨立院黨團今批，行政院、農業部公然違反立法院決議，這是架空國會、戒嚴國會，要求民進黨政府回歸立法院決議，否則將刪除明年度農業部預算，幫農民討公道。

國民黨團書記長林思銘表示，上會期立法院決議公糧收購價調漲5元，農業部違反立法院的決議，每公斤只調漲1.5元，農業部、行政院公然違反立法院的決議，這不是架空國會、戒嚴國會，什麼叫做戒嚴國會？立法院是最高民意機關，行政院不遵守立法院決議，賴清德總統還談什麼民主法治。

林思銘指出，行政院長卓榮泰曾經在11月7日邀請立法院朝野黨團共同協商，並承諾年底將公糧收購調高5元，但農業部卻違背承諾；而12月18日賴清德以民進黨主席身分參加民進黨中常會，賴當時表示幸福農業、快樂農民的施政主軸不會改變，但現在連提高農民基本收入的保障都跳票，還奢談什麼幸福？農業部很丟臉。

國民黨立委張嘉郡表示，從她2月回到立法院，第一場的國是論壇就主張提高公糧收購價格，農業部先是充耳不聞，後則是堅持反對，甚至汙名化公糧收購制度，指提高收購價會破壞糧價，結果昨天農業部政策大轉彎，宣布「加量又加價」，要求農業部應該先向農民道歉。

張嘉郡強調，公糧收購價格凍漲13年，台灣的農民忍受物價的上漲、生產成本的增加，卻依然努力在田裡耕耘，為我們的糧食安全付出無數的汗水與辛勞。然而，農業部的調漲幅度，對比農民多年來的期待，卻是如此微不足道，農民13年的等待，只換來提高1.5元的敷衍對待。

國民黨立委丁學忠表示，立法院決議每公斤提高5元，是衡量過去13年萬物齊漲，包括基本薪資漲幅、稻苗、肥料、農藥漲幅以及CPI指數等，這對繳交公糧的農民來說是一個基本尊重，農業部無視立法院多數意見，只是想跟立法院對抗，心裡沒有農民。

國民黨立委許宇甄呼籲，民進黨應該要回歸立法院決議，將公糧收購價格每公斤調漲5元，否則明年度預算，國民黨團會刪除農業部及其他部會的預算，幫農民討公道。

國民黨立委王育敏也批，如果公糧收購只漲1.5元，民進黨照顧農民都是假，就只是嘴巴說說而已。國民黨立委蘇清泉更批，屏東農民是乞丐嗎？農業部真不要臉。

商品推薦