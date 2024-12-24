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藍肯定、綠質疑...同一個謝國樑 藍綠議員眼中形象不同

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨籍基隆市長謝國樑就職將滿2年，同黨議員肯定他施政以人為本，帶動觀光發展，民進黨議員則質疑謝國樑重視「流量政治」，對基隆帶來不良影響。記者邱瑞杰／攝影
國民黨籍基隆市長謝國樑就職將滿2年，同黨議員肯定他施政以人為本，帶動觀光發展，民進黨議員則質疑謝國樑重視「流量政治」，對基隆帶來不良影響。記者邱瑞杰／攝影

國民黨籍基隆市長謝國樑今辦就職兩周年活動，暢談施政心得及未來願景。同黨議員肯定他施政以人為本，帶動觀光發展。民進黨議員則質疑謝國樑重視「流量政治」，推動政策未顧慮對基隆帶來不良影響。

民進黨議員吳驊珈表示，謝國樑上任後的前2年，著重活動行銷與創新政策，反觀地方基礎建設緩慢，中央補助款執行率低落。經歷半年多的罷免事件，後來又經歷多次風災，市府才慢慢鎖緊螺絲，搶災效率逐漸提升。

民進黨員施偉政認為，「謝國樑」是「流量政治」的代名詞，因為他拋出政策，只在乎會不會造成多數人的注意，但沒有思索會不會對基隆市政帶來不良影響。

吳驊珈說，明年是謝國樑執政第3年，期待謝團隊不要再搞政黨惡鬥，製造仇恨，真正發揮執政能力，造福基隆，讓基隆向前走。施偉政表示，謝如果想連任，應該說清楚要建構那種城市樣貌，不是看到流行什麼就做什麼。

吳驊珈認為謝國樑任內基礎建設進度緩慢，國民黨立委何淑萍有不同的觀點。她說，前市長林右昌任期8年但把餅畫很大，結果很多都完成不了，留下問題重重，像寵物公園、納骨塔等工程，都是靠謝國樑善後。

何淑萍肯定謝國樑以「愛」為主軸的施政理念，例如可能得罪商家、屋主，但有利眾多行人的騎樓整平方案，林右昌任內不做的，謝國樑就辦成了，仁三路廟口騎樓整平就廣獲民眾好評。

何淑萍還列與行人友善、乾淨家園、學生午餐、幼兒和長輩照護平台等政策，肯定謝國樑全方位照顧市民生活，未來還有雙層觀光巴士、水陸兩用觀光船，讓觀光客可以留在基隆更常的時間，這些都是民眾一下子看不出來成效，但對城市生活很重要的政策。

國民黨議員鄭愷玲說，在基層聽到許多肯定謝市府的評價，一區一室內兒童樂園政策在謝國樑上任兩周年前達標，「安樂一期」都更案也在謝市府協助下，逐步往前推進。身為基隆市啦啦隊委員會主委，她認為市府不管是對賽會的支持，或是培育選手代表，提供資源讓運動員專心征戰，都投注相當多的心力。

無黨籍議員陳冠羽用「短」這個字，評價謝市府施政。他說，短不是短處，而是短淺。可能因為面對罷免案衝擊，謝國樑第2年施政缺乏中長期目標，而是急於在投票前做出市民有感的亮點，輕重緩急拿捏失當讓人詬病。

陳冠羽舉例，市庫2022、2023共收到17.3億元「超徵紅包」，市府為兌現發放5萬台公益青年機車政見支票，就花費了11億多元。動支教育基金3000萬成立基隆SBL球隊也是一例，動用孩子的教育基金養球隊，反讓嗷嗷待哺的體育紮根更等不到預算編列。期許未來廣納意見，勾勒明確施政方針，不要再讓人覺得想到哪裡，做到哪裡。

國民黨籍基隆市長謝國樑就職將滿兩周年，同黨議員肯定他施政以人為本，帶動觀光發展。民進黨議員則質疑謝國樑重視「流量政治」，對基隆帶來不良影響。記者邱瑞杰／攝影
國民黨籍基隆市長謝國樑就職將滿兩周年，同黨議員肯定他施政以人為本，帶動觀光發展。民進黨議員則質疑謝國樑重視「流量政治」，對基隆帶來不良影響。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 議員

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