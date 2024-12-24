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不滿公糧收購價格被打折 民眾黨團嗆藐視立法院主決議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團會捍衛農民的權益到底，如果行政院長卓榮泰選擇躲起來，民眾黨立委將會陪同農民北上抗議。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團會捍衛農民的權益到底，如果行政院長卓榮泰選擇躲起來，民眾黨立委將會陪同農民北上抗議。記者潘俊宏／攝影

因應在野黨要求調高公糧收購價格，農業部昨天公布每公斤提高1.5元，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，請行政院尊重立法院通過的主決議，民眾黨團會捍衛農民的權益到底，如果行政院長卓榮泰選擇躲起來，民眾黨立委將會陪同農民北上抗議。

農業部昨天舉行「糧食產業全面升級計畫」記者會，說明公糧收購調整措施，回應在野黨立委要求調漲公糧收購價格。民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌表示，立法院上個會期通過主決議，公糧收購價格每公斤調高5元，卓榮泰後來還為此做出承諾，沒想到行政院違反主決議，農業部更提出不尊重農民權益的方案。

民眾黨立委張啓楷直言，農業部狠狠打了卓榮泰一巴掌，辛苦打拚的農民苦苦等待13年，依舊等不到公糧收購價格調整，立法院通過主決議每公斤調高5元，農業部孵蛋1個半月，端出來的菜打折又打折，每公斤僅有調高1.84元，農業部長陳駿季還公然說謊，聲稱有些地方已經調高至5元。

張啓楷指出，經過他跟農民一筆一筆精算，原本平均每公斤23.27元，昨天調整後變成25.11元，整體只有調高1.84元，然而立法院通過的主決議是每公斤5元，農業部端出打折又打折的案子，如果這不是欺騙，什麼才是欺騙，「這是嚴重欺騙農民，藐視立法院的主決議。」

張啓楷質疑，13年來物價跟工資都有所上漲，沒想到農業部不顧農民死活生計，民眾黨團提出嚴正抗議，過去立法院通過的決議，行政部門大多依法編列，「這是有史以來第一次，行政部門不遵守」，卓榮泰還有補破網的機會，而農業部也不要再呼攏人民。

張啓楷說，農民預計最近就會上街頭，民眾黨立委決議極力支持，協助他們爭取該有的權益，未來也會嚴格監督農業部預算，「對於立法院已經通過的主決議，我們會捍衛到底；為了善良打拚的農民，公糧收購絕對不退讓，民眾黨團力爭到底。」

黃國昌表示，民眾黨團成員要求行政院，尊重立法院通過的主決議，未來會捍衛農民的權益到底，同時也請卓榮泰出來面對，清楚地向所有農民報告，民進黨政府有沒有把他們放在眼裡，「如果卓榮泰還是選擇躲起來，當農民北上抗議的時候，民眾黨會跟所有農民站在一起。」

立法院今天將行使7名大法官同意權案表決，民眾黨團總召黃國昌（右三）與黨籍立委舉行記者會表示，民眾黨投票將團進團出，可能只會放行一人。記者潘俊宏／攝影
立法院今天將行使7名大法官同意權案表決，民眾黨團總召黃國昌（右三）與黨籍立委舉行記者會表示，民眾黨投票將團進團出，可能只會放行一人。記者潘俊宏／攝影

民眾黨 農業部 農民

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