林岱樺提修反滲透法 TikTok落地監管否則下架

民進黨立法院黨團總召柯建銘成為深偽（Deepfake）影片受害者，昨天赴台北地檢署提告。民進黨立委林岱樺提案修反滲透法，要求抖音比照歐美等國要求，必須依我國政府指示接受落地監管，否則要依法下架。

為了規範TikTok等網路平台業者，林岱樺將在反滲透法提案增訂第8條之1，法人、團體或其他機構，若屬網路平台業者，且於中華民國境內未設立分公司或辦事處者，主管機關認為有危害國家安全及社會安定之虞者時，得限期要求該法人、團體或其他機構設立分公司或辦事處，並將資料庫設置於中華民國境內。前項所定業者未於期限內設立者，數位發展部得邀集國安機關、交通部等單位審查後，令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

林岱樺在草案說明中指出，抖音及其國際版TikTok，長期透過演算法與操作機制，有侵害國家安全、個人隱私與民主政治之虞。如經主管機關認定，若抖音等數位平台有危害國家安全、社會安定或民主體制之虞者，應配合政府指示，將營運主體及資料庫設置於中華民國境內，納入資通安全監管體系與司法調查範圍。

林岱樺表示，有心人士透過中國抖音軟體編制攻台影片，洗腦國民黨立委謝龍介，或用來偽造柯建銘、王義川等立委發言企圖操弄我國內政，她已提案增修反滲透法，要求數位平台配合落地監管，否則就可將它下架。目前已獲得立委李坤城、李柏毅、林宜瑾、黃捷等人連署，預計近期付委審查。

林岱樺指出，如果抖音繼續成為詐騙、統戰幫凶，那就請抖音滾出台灣。如果抖音不配合資料落地與資本落地，一旦修法通過後，台灣的政府可依反滲透法將其下架。

林岱樺說明，認知作戰已透過抖音等平台逐漸演化，例如透過深偽影片發布不實訊息，再收買網紅、公關公司大量散播，美國上訴法院也認為，對抖音的禁令並沒有違反美國憲法對言論自由的保護，由於中國已對美國造成國安威脅，禁令只是一種對外國勢力的反制。

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