蔡壁如：林富男若勇於承擔選黨主席 舉雙手贊成
已表態請辭台中市政顧問的蔡壁如決定參選民眾黨中央委員、不排除參選黨主席。她今天說，民眾黨很低迷，應有人出來當桶箍，若中央委員林富男願勇於承擔選黨主席，她舉雙手雙腳贊成。
因京華城等案遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，經台北地方法院裁准遞交民眾黨主席辭職聲明，未來民眾黨是否改選黨主席，將由明年1月新選出的中央委員決定；蔡壁如決定參選中央委員、並已向台中市長盧秀燕表達辭意。
蔡壁如上午接受廣播節目「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪。談及遭媒體報導介入眾城公司設立，蔡壁如說，當時柯文哲提到黨剛成立要花很多錢，她才提出要募資，但因她不適合當董事，柯文哲提議由創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉掛名。
蔡壁如表示，她只是發想，但她一直以為眾城控股公司沒有成立，股份分配她也不清楚，沒有人跟她談到公司怎麼運作，是最近從新聞上看到才知道。
蔡壁如指出，決定選中央委員是因為柯文哲被羈押後經3個多月，她回想柯文哲在台大是認真的醫師、在北市府8年也沒人這麼勤政，不勝唏噓；她到北檢當證人時，檢察官問她是否還相信柯文哲，她說，政治的信念就是兩個字「相信」。
蔡壁如說，她上週決定參選中央委員，因為現在民眾黨很低迷，應該有人站出來當「桶箍」，讓大家團結在一起，黨內不要老是一些小打小鬧的八卦新聞；因為是黨職，對公務員身分勢必要有取捨，且中央委員報名今天截止，「這些個人私利、名利，12職等顧問就放棄」。
王淺秋問，民眾黨21日緊急應變會議中，有人提出「若蔡壁如回來領導大家，要嗎？」。蔡壁如說，這些都是破壞民眾黨團結的謠言，今天如果有人勇於承擔要接黨主席或代理黨主席，她都給予鼓勵，這時候還有人在搞破壞，都是不必要的。
蔡壁如表示，黨內傳出林富男可能接黨主席，如果林富男勇於承擔，「我會舉雙手雙腳贊成」，也會極力支持林富男。有人說她是要搶黨主席，但如果民眾黨民調有20%、夠強大了，「賴清德敢給柯文哲重判嗎」，民眾黨強壯了才可能救到柯文哲。
蔡壁如說，台灣民眾黨應該團結、拉抬聲勢，跟民眾對話；小黨、新政黨可能有挫敗、可能會犯錯，應勇於認錯後再跟社會對話、重新出發。
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