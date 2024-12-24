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陳宥丞被質疑戴「智慧眼鏡」出庭 北檢分他字案列被告調查

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，為釐清政治獻金流向，指揮調查局北機站以證人身分傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞。記者曾吉松／攝影
台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，為釐清政治獻金流向，指揮調查局北機站以證人身分傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利京華城及涉侵占政治獻金遭收押，台北地檢署本月20日約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，不料，網紅四叉貓臉書發文指陳宥丞當天帶著「智慧眼鏡」，對此陳宥丞澄清，他在應訊過程沒有戴眼鏡，只有受訪時才戴，無在審訊時使用。台北地檢署表示，已分他字案調查有無涉及不法。

網紅四叉貓劉宇在臉書指出，民眾黨市議員陳宥丞到北檢出庭作證，配戴「Ray-Ban Meta智慧眼鏡」，該眼鏡超廣角1200萬像素，五顆麥克風實現多聲道收音，準確還原環境聲音，錄下最真實的視角體驗。還有通話、沉浸式音響體驗及智能語音操控等功能，售價大約1萬5000元。

台北地檢署指出，他字案被告陳宥丞，如有在偵查庭以智慧眼鏡偷錄，恐涉犯刑法妨害秘密罪章中第315之1條第2款，無故以錄音、錄影影他人非公開言論、談話罪嫌，檢察官將調查釐清有無涉及不法情事。

北檢偵辦政治獻金案，本月17日指揮調查局北機站約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡，其丈夫副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩，還有木可公關員工何璦廷、李婉萱等人作證。當時吳怡萱直言，「他們搞不清楚政治獻金跟商品小物是什麼」6人訊後均請回。

檢方當天原預計約談陳宥丞，但他因出席雙城論壇請假，因此在12月20日約談他，陳宥丞的車輛當時開進法務部調查局中和調查園區的北機站，陳宥丞抵達北檢大門時，帶著「智慧眼鏡」被媒體質疑特權，他表示，「今天以證人身分配合調查，謝謝大家關心」。

檢調也約談今民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳被質疑帶著智慧眼鏡，遭北檢分他字案被告。記者蕭雅娟／攝影
檢調也約談今民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳被質疑帶著智慧眼鏡，遭北檢分他字案被告。記者蕭雅娟／攝影

政治獻金 民眾黨 眼鏡

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