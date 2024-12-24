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民調／與10年前比 破5成民眾認為台灣戰爭風險升高

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今日公布最新民調，與10年前相比，認為詐騙問題比以前增加的受訪者有88.2%，認為台灣戰爭風險升高的受訪者達55.9%。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今日公布最新民調，與10年前相比，認為詐騙問題比以前增加的受訪者有88.2%，認為台灣戰爭風險升高的受訪者達55.9%。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今日公布最新民調，與10年前相比，認為詐騙問題比以前增加的受訪者有88.2%，認為台灣戰爭風險升高的受訪者達55.9%。根據交叉分析，連泛綠支持者都有44.7%的人認為台灣戰爭風險升高，87.7%認為台灣詐騙問題增加。

羅智強成立的新國會智庫，今日舉行「台灣10年，你滿意嗎？」民調發布記者會，公布與10年前相比，各項議題的意向變化。

根據民調結果，與10年前相比，認為空氣品質比前好的受訪者有9.3%（比以前好很多為3.1%，比以前好一些為6.2%），認為空氣品質比以前不好的受訪者為61.3%（比以前差一點為20.4%，比以前差很多為40.9%），認為空氣品質跟以前一樣／差不多的受訪者為20.3%，不知道／無意見／拒答者為9.1%。

與10年前相比，認為治安比前好的受訪者有24.4%（比以前好很多為8.6%，比以前好一些為15.8%），認為治安比以前不好的受訪者為41.6%（比以前差一點為12.9%，比以前差很多為28.7%），認為治安跟以前一樣／差不多的受訪者為26.8%，不知道／無意見／拒答者為7.2%。

與10年前相比，認為詐騙問題比以前增加的受訪者有88.2%（增加很多為78.3%，增加一些為9.9%），認為詐騙問題比以前減少的受訪者為2.9%（減少一些為2.0%，減少很多為0.9%），認為詐騙問題跟以前一樣／差不多的受訪者為4.2%，不知道／無意見／拒答者為4.7%。

與10年前相比，認為毒品問題比前增加的受訪者有65.1%（增加很多為48.8%，增加一些為16.2%），認為毒品問題比以前減少的受訪者為8.3%（減少一些為6.2%，減少很多為2.2%），認為毒品問題跟以前一樣／差不多的受訪者為7.9%，不知道／無意見／拒答者為18.7%。

與10年前相比，對司法更信任的受訪者有22.5%（非常信任為4.3%，還算信任為18.2%），對司法更不信任的受訪者為55.5%（不太信任為29.1%，非常不信任為26.4%），認為跟以前一樣／差不多的受訪者為7.3%，不知道／無意見／拒答者為14.7%。

與10年前相比，覺得政府更清廉的受訪者有26.8%（非常清廉為5.5%，還算清廉為21.3%），覺得政府更不清廉的受訪者為43.9%（不太清廉為20.1%，一點也不清廉為23.8%），認為跟以前一樣／差不多的受訪者為12.8%，不知道／無意見／拒答者為16.5%。

與10年前相比，覺得政治更和諧的受訪者有10.2%（非常和諧為1.1%，還算和諧為9.0%），覺得政治更對立的受訪者為74.8%（有一點對立為20.9%，非常對立為53.9%），認為跟以前一樣／差不多的受訪者為5.0%，不知道／無意見／拒答者為10.0%。

與10年前相比，覺得台灣面臨戰爭的可能性增加的受訪者有55.9%（增加很多為28.4%，增加一些為27.5%），覺得台灣面臨戰爭的可能性減少的受訪者為16.3%（減少一些為9.8%，減少很多為6.4%），認為跟以前一樣／差不多的受訪者為10.4%，不知道／無意見／拒答者為17.4%。

覺得目前台灣有缺電問題的受訪者有55.3%，覺得台灣目前沒有缺電問題的受訪者為37.0%，不知道／無意見／拒答者為7.7%。

值得注意的是，根據交叉分析，泛綠支持者有達44.7%認為台灣面臨戰爭的可能性增加，泛綠支持者僅24.9%認為台灣面臨戰爭的可能性減少。泛藍支持者達72.4%認為台灣面臨戰爭的可能性增加，泛藍支持者僅9.6%認為台灣面臨戰爭的可能性減少。民眾黨支持者76.8%認為台灣面臨戰爭的可能性增加，民眾黨支持者僅13.7%認為台灣面臨戰爭的可能性減少。

泛綠支持者達87.7%認為台灣詐騙問題增加，泛綠支持者僅3.4%認為台灣詐騙問題減少。泛藍支持者達92.9%認為台灣詐騙問題增加，泛藍支持者僅2.5%認為台灣詐騙問題減少。民眾黨支持者88.8%認為台灣詐騙問題增加，民眾黨支持者僅5.3%認為台灣詐騙問題減少。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國18歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自113年12月16日至18日，共成功訪問1101份有效樣本，資料依照全國18歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

國軍269聯兵旅10日晚上在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車，與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
國軍269聯兵旅10日晚上在恆春三軍聯訓基地，進行俗稱聯勇操演的作戰訓練測考，其中夜間攻擊課目包括CM-11戰車與雲豹甲車，與阿帕契攻擊直升機對敵目標區展開射擊，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影

戰爭 民眾黨 詐騙

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