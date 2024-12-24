道親被捕兩岸宗教交流暫緩？李乾龍：台商被捕也斷經貿？

3名一貫道道親在中國大陸被逮捕，媒體報導，熟稔兩岸情勢官員強調，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。長期推動兩岸宗教交流的三重先嗇宮董事長李乾龍直言，不要因噎廢食，為何很多宗教團體到對岸都沒事，被捕的3名道親觸犯什麼法令，應透過管道去了解，若政府間沒有管道，還有台商協會等方式，不然要你海基會幹什麼？

李乾龍強調，不要以被捕3人的宗教身分，就一竿子打翻所有宗教團體，近年兩岸民間與宗教團體交流頻繁，其他人到對岸都沒事，開開心心外出，平平安安回家，為何就這3人有事？政府應該先了解為何只抓這3個人，如果確定3人是被非法逮捕，就應積極透過各種管道聯繫展開營救。

李乾龍說，有這麼多台商在大陸經商，有台商在大陸觸犯法令被捕，難道也要中斷兩岸貿易交流？不應該太早下定論，先把原因了解，年紀大不代表不會犯罪，雖然表面政府間互動不多，但實際上還是有很多民間與台商管道可以了解，不然要海基會幹什麼？

李乾隆也舉近期雙城論壇、桌球選手馬龍與大陸青年來台交流例子，民進黨政府怕這怕那，挑三撿四、處處限制，別人的認同隨便他人解釋，但因為這樣氣得跳腳，何必對自己如此沒有信心？台灣人民會因為者幾句話就被統戰成功嗎？台灣年輕人都非常有想法，不用緊張成這樣。

李乾龍直言，這起事件過後，並不會影響兩岸宗教交流，雙方彼此仍是友善對待，更不可能被洗腦。

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