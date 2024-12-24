大法官人事同意權今投票 民眾黨團：只放行一人

立法院今天將行使7名大法官同意權案表決，國民黨團傾向全面封殺，民進黨團則為一致支持，民眾黨團總召黃國昌開議前與黨籍立委舉行記者會表示，民眾黨投票將團進團出，可能只會放行一人。

黃國昌表示，黨團決議是否同意有2項原則，首先是大法官為憲法守護者，需要有道德勇氣不分黨派，對於掌權者不當違法失職的行為，勇於批判，而不是屈從於當權者的意志，其次，大法官對於國會的權限必須要有充分的尊重，支持立法院立法的空間跟自由，同時支持國會改革方向，引此黨團成員一致決議同意一名大法官被提名人。 立法院今天將行使7名大法官同意權案表決，民眾黨團總召黃國昌（右三）與黨籍立委舉行記者會表示，民眾黨投票將團進團出，可能只會放行一人。記者潘俊宏／攝影 立法院今天將行使7名大法官同意權案表決，民眾黨團總召黃國昌與黨籍立委舉行記者會表示，民眾黨投票將團進團出，可能只會放行一人。記者潘俊宏／攝影 立法院今天將行使7名大法官同意權案表決，民眾黨團總召黃國昌（右三）與黨籍立委舉行記者會表示，民眾黨投票將團進團出，可能只會放行一人。記者潘俊宏／攝影

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